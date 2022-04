Una joven se hizo viral luego de contar la experiencia que vivió su abuelo cuando fue a renovar su registro. Debido a su edad no le querían aprobar el examen de conducir, pero el hombre mayor logró tocar el corazón de los examinadores al contarles que él era quien iba a buscar a su nieta cuando volvía de estudiar a la noche.

Los abuelos son un soporte emocional. Dan tanto amor como afecto y satisfacción. Representan, también, un puente entre generaciones. Los nietos son el mejor regalo que les da la vida, ya que con ellos pueden hacer lo que no hicieron con sus hijos debido al tiempo que les ocupaba el trabajo. Desde su lugar brindan contención y ayuda para la crianza.

Ana Paula Negri, @anitanegri, comentó en Twitter una anécdota muy reciente de su abuelo. El hombre de 85 años fue a renovar su licencia de conducir después de dos años. A pesar de que el señor había hecho todas las pruebas bien y que su salud está en condiciones, el personal de seguridad vial le negó un nuevo permiso porque estaba viejo para continuar haciendo la acción.

Si bien el "nono" se enojó por lo ocurrido, no peleó y decidió contarle al personal los verdaderos motivos por los cuales para él era sumamente importante continuar manejan. "¿Quién va a ir a buscar a mi nieta cuando vuelva de cursar a la noche?", le preguntó el anciano a los jóvenes inspectores. Debido a que la nieta cursa de noche porque trabaja desde muy temprano, el hombre se toma el trabajo de acompañarla hasta la estación de tren para que no le pase nada en el viaje.

"A mi abuelo no le querían renovar el registro y se enojó porque dijo quien va a ir a buscar a mi nieta cuando vuelva de cursar a la noche Y SE LO DIERON", escribió Negri. Rápidamente, el tuit comenzó a circular entre los usuarios y se hizo viral. La mayoría de las personas destacaban el acto del señor, aunque mucho también criticaron que el personal estatal le dieran el registro por solo ese motivo.

"Tu abuelo es un dulce de leche, pero en verdad que por ello le hayan otorgado un registro inicialmente negado, es una negligencia por parte del que lo hizo. Si no se lo renovaban es porque en alguna de las pruebas que realizan ya no está apto. Estar al volante es algo muy delicado" comentó una mujer. "Si no se lo querían dar era porque no debe manejar. Seguro garpó para que se lo den", manifestó un joven.

A mi abuelo no le querian renovar el registro y se enojo xq dijo quien va a ir a buscar a mi nieta cuando vuelva de cursar a la noche Y SE LO DIERON — Ana Paula (@anitanegri) April 28, 2022

Ante las acusaciones, Ana Laura, pidió que le dejen de tirarle mala leche a su abuelo. Además, explicó que él únicamente quiere ir al supermercado y a buscarla a la estación de noche. Por otro lado, le contesto a quienes planteaban que seguramente le pago a los inspectores una coima. "Mi abuelo es jubilado en Argentina, mira si le va a sobrar plata para coimear a alguien", sostuvo la joven.

La usuaria de Twitter también declaró "Mi abuelo hasta 2021 manejó a la costa y se la re bancaba. Ya no lo dejamos por su seguridad, pero para manejar cortas distancias está excelente". Además, confirmó que "manejar lo mantiene vivo".

Bueno dejen de tirarle mala leche a mi abuelo. El solo quiere ir al super y buscarme por la estación. No va a atropellar a nadie �� — Ana Paula (@anitanegri) April 28, 2022

También hubo muchas personas que apoyaron a la familia. "Se lo dan a cada irresponsable de 20 años que maneja borracho... mejor que se lo den al abuelo", comentó una señora. "Más allá del registro (que, qué capo!), mi primer pensamiento fue que suerte que tenés flaca!". ¡Disfrútalo!, aseguró una chica. "Tengo 72, manejo todos los días, no choque en los últimos 20 años, hago 1500 km. de ruta por mes, respeto todas las velocidades máximas, ¿Por qué no puedo llevar y traer a mis 8 nietos adonde necesiten mis hijos?", contó un hombre.

A pesar de todo el revuelo que se generó, la joven continuó defendiendo la buena voluntad del hombre. "Mis abuelos siempre me llevaron al jardín, me fueron a buscar al colegio y me siguen esperando después de la facultad. Son lo mejor que hay", explicó la chica y concluyó "Les deseo un amor tan grande como el mío y de mis abuelos. ¡A los que tienen abuelos, cuídenlos! A los que los perdieron que los recuerden con amor".