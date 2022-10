La casa de Gran Hermano podría tener una nueva e inesperada pareja formada por dos participantes muy distante. Se trata de Lucila y Juan Ignacio, quienes protagonizaron un particular momento que se hizo viral en las redes sociales. Mirá el "palito" que le tiró ella y él no respondió.

El usuario de Twitter "FuckSanti" compartió un breve clip sobre los jóvenes dentro de la cocina de la casa Gran Hermano, donde la muchacha oriunda de Berazategui le cantó una canción romántica al pibe de Almagro.

Lucila y Nacho en la cocina de la casa de Gran Hermano.

"El hombre que más caza las indirectas", describió el tuitero junto al video del cruce entre los hermanitos. Lucila estaba parada y cantando una canción que lanzó el cantante Elvis Crespo en 1999.

Justo en el momento en el cual "Nacho" aparece en la cocina, "La Tora" empieza a cantar: "Bésame, que quiero sentir tus labios". Se trata del estribillo del tema "Suavemente", que sigue con la frase "besándome otra vez", pero que no completó la joven.

Lejos de mirarla, reírse, o reaccionar de alguna forma, el joven se alejó como si ella no hubiera dicho nada. Para sumar sospechas en los televidentes, Lucila se acerca a Nacho y le acaricia la una oreja antes de irse.

Cabe mencionar que la "hermanita" había declarado momentos antes de entrar al reality: "Yo era adicta al sexo, pero literal".

Las mejores reacciones

Por su parte, el autor del tuit viral escribió entre los comentarios para defender al participante de 19 años: "No lo juzgo porque me podría pasar tranquilamente". Además, llovieron memes ante la "lentitud" del "hermanito".

Memes por Gran Hermano.

"Se hizo el boludo porque no le gusta, abrazo", planteó otro para descartar el romance. "Lo último que se me cruzaría por la cabeza es que me quiera dar un beso", aseguró un usuario al interpretar la escena.

"La mujer más directa", describió una piba en la red social del pajarito y otro bromeó: "Hay que estudiar biodecodificacion para agarrar las indirectas viejo".

Los más informados con Gran Hermano consideraron sobre el "palito": "Si la caza, pero no le gusta". "Hace como una semana le tira palazos y hasta lo invitó a dormir con ella. Al pibe no le gusta claramente", explicó una muchacha.

Memes por Gran Hermano.

Sin embargo, al mismo tiempo, las redes se inundaron con la palabra “Nachiago”, que resume el posible amorío entre Thiago y Nacho, quienes se muestran cada vez más románticos.