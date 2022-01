Hacer un vivo de Instagram también puede salir mal. Señorita Bimbo y Quintín Palma son dos influencers que suman más de 300 mil seguidores entre los dos , entretienen y divierten a cada persona que los siguen. Ella con su característica perspectiva y sarcasmo, él con sus humoradas y reflexiones desopilantes.

Días atrás, María Virginia Godoy y Tomás Quintín Palma se encontraron tomando unos tragos en la vereda de un bar de Buenos Aires , cuando decidieron compartir con sus seguidores un rato de intimidad y comenzaron a transmitir en vivo.

Fue en ese momento cuando se escucha un fuerte golpe y se llega a ver como el teléfono cae: un delincuente intentó robarles el aparato con el que estaban transmitiendo. Con un manotazo, Palma lo impedirá: “¡Casi nos roban el celular!” , dijo. “Obvio, estamos regalados amigo, perdón. Yo también lo hubiera robado but you can't (no pudiste)”, se la escucha decir a Bimbo.

Pese a que aquellas palabras de la humorista no gustaron nada en las redes sociales y fue acusada de haber hecho “apología” al hecho delictivo, fiel a su estilo salió con todo: “El vivo que indigna porque no grité ‘¡Que vuelvan los milicos!’ Todo entero para más placer”.

Luego del trágicómico episodio, Bimbo siguió relatando a sus seguidores lo que iba ocurriendo: “Ahora lo vamos a guardar (el celular). Buenos Aires, linda, furtiva”. Y resaltó, picante: “Qué reflejos Quintín. Lo que es ser un rosarino, lo que es conocer de robos... lo vieron todo”.

.

Por otro lado, la conductora y humorista reflexionó a su estilo sobre lo sucedido: “Perdón por reírme de la vida, es mejor que comentar en portales jaja. Recuerden que cada vez que explica un chiste muere un hada patagónica. Y no nos robaron así que celebramos”. Y agregó: “Aceptar que hay otras realidades que rodean nuestros privilegios no es romanización chiks” .