El camionero que se vuelve virales los videos ni bien los publica hizo, una vez más una polémica reaparición. Se trata de Leonardo Fabián Mokfalvi, conocido como Renolito, y quien protagonizara en el año 2020 un grave accidente cerca de la ciudad santacruceña de Río Gallegos. Lo curioso es que su imprudencia quedó al descubierto por los videos que él mismo grabó, sin cinturón de seguridad, notablemente alterado y a gran velocidad. El conductor, lejos de pedir perdón por su accionar, culpó a un chileno.

Por esta causa, la Agencia Nacional de Seguridad Vial tomó la decisión de suspenderle la licencia tras la viralización de los videos en los que se lo ve alterado, sin cinturón y con una damajuana de vino a bordo del vehículo. Además, informó que, en caso de querer recuperar la licencia profesional, deberá someterse a un riguroso examen psicofísico.

.

Luego de esta situación, Renolito se mostró en su casa con el proyecto de trabajar en una panchería. En un video posterior, se lo ve en su casa, tranquilo, cantando a la par del Indio Solari y haciendo chorizos caseros, ante la atenta mirada de su hijo.

"Mirá qué chori, papá", se lo escucha decir en el video, grabado en el living de su casa en Ushuaia, donde pasó la cuarentena desde que las autoridades le quitaron el carné de conducir. Son al menos unos 50 chorizos preparados para vender los que se ven en el video. Mientras baila, se lo ve feliz en su nuevo rubro.

Ahora se dedica a esto porque, claro, ya no puede volver a las rutas y, en el hipotético caso de que pueda volver a conducir profesionalmente, muy probablemente nadie le confíe un camión.