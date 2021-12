Este lunes se oficializó el reconocimiento a las mujeres líderes nominadas al premio “ Mujeres por más 2021” por sus aportes a la comunidad en Formación Ciudadana, Educación, Innovación Tecnológica, Salud y Trayectoria.

En un encuentro convocado por la ONG “Pollera Pantalón”, se anunció formalmente a las elegidas para la premiación de la primera edición de los Premios Mujeres por +, que se llevará a cabo en marzo de 2022.

Los Premios Mujeres por Más, creados por la ONG “Pollera Pantalón”, fundada por Fabiana Ricagno en 2018, reconocen los inspiradores logros y la dedicación sostenida de mujeres líderes que realizan aportes a la comunidad. La premiación evalúa el compromiso social, la perseverancia, excelencia, originalidad y mejores prácticas de mujeres destacadas en los mencionados rubros.

Las ganadoras fueron elegidas por un jurado integrado por Graciela Adán, Susana Lazzari; Maricel Lungarzo, Marina Rosso, María Inés Costilla; Nélida Fernández, María Luisa Maquiavello y Juliana del Aguila Eurnekian, todas ellas mujeres emprendedoras y líderes en su actividad en el ámbito privado y público.

Las nominadas de la Primera Edición en cada rubro son:

● EDUCACIÓN

CARMEN LAFFONT (58) “Queremos igualar oportunidades porque la educación es la semilla del futuro”. Junto a su equipo identificaron a mujeres en situación de abandono de sus estudios por tener hijos a cargo y crearon guarderías para permitir que aquellas que estudian de noche, puedan dejar sus hijos allí bajo cuidados. Integra el proyecto Creando Puentes para incluir a mujeres madres de Fray Luis Beltrán de Maipú-Mendoza. Es directora y docente del Centro de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (Cebja) Marilin Penna de Ferro, en Maipú, Mendoza.

● INNOVACIÓN

PÍA GARAT (30. “En la actualidad estamos trabajando en 60 moléculas para combatir la obesidad y sus complicaciones asociadas”. La joven trabaja para realizar el primer ensayo clínico en humanos para el compuesto EOLO3, desarrollado para la prevención y el tratamiento de obesidad y sus complicaciones metabólicas (en diabetes tipo II).Es Ingeniera en Biotecnología por la Universidad ORT Montevideo con posgrado en la Universidad IE en España, “Accelerate, building business from Science and Technology”. Co-Founder & Chief Executive Officer at EOLO PHARMA, una empresa de desarrollo de fármacos que nace del espíritu emprendedor de sus investigadores y la ilusión de acercar al mercado nuevos tratamientos de enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

● COYUNTURA-SALUD

SILVANA FIGAR (51) “El lazo social fue la parte positiva que nos mostró la epidemia y contribuir desde mi lugar de trabajo para mí fue un honor, así que agradezco muchísimo que me hayan nominado desde Pollera Pantalón. Estuvo a cargo del programa COVID-19 en Barrios carenciados de CABA. Es médica especialista en medicina interna. Magister en Epidemióloga (London School of Hygiene & Tropical Medicine). Especialista en Estadística para Ciencias de la Salud (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires). Coordinadora del Departamento de Investigación y de la Sección Epidemiología del Hospital Italiano de Bs.As. Profesora Titular del Departamento Académico de Salud Pública, Profesora Asociada del Departamento Académico de Investigación y Directora de la Carrera de Especialización en Epidemiología del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires.

● FORMACION CIUDADANA

MARÍA JOSÉ NAVAJAS (47) Investigadora en Historia y cofundadora de Padres Organizados, agrupación que lucha por la educación presencial de sus hijos a raíz de la pandemia del COVID19. “Logramos crear un nuevo espacio para establecer los derechos de la Educación a partir de la intervención ciudadana”, dice

Es investigadora adjunta del Instituto Ravignani - CONICET y Miembro del Programa de Estudios de Historia Económica y Social Americana (PEHESA). Escribió numerosas publicaciones e integró diversos proyectos de investigación vinculados a las estructuras sociales y políticas, construcción de consensos y ciudadanía.Tucumana, es licenciada en Historia, con Maestría y Doctorado en la misma temática.

En TRAYECTORIA la ONG Pollera Pantalón nominó a LADYS MIRYAM FALICO (79 años) Ingeniera Agrónoma, fue la primera Decana Mujer de la Universidad Nacional de Entre Ríos y una de las primeras del país.

ACERCA DE “POLLERA PANTALÓN”

La Iniciativa argentina “Pollera Pantalón” fundada por Fabiana Ricagno en 2018, es la expresión de un profundo compromiso con la equidad de género, comprometido en la búsqueda de una mayor inclusión de las mujeres en la toma de decisión y en puestos de liderazgo en los sectores público y privado. Es una organización de mujeres que trabaja de manera mancomunada para obtener información de primera mano, sobre tendencias y mejores prácticas internacionales, en conversaciones con líderes del mundo. Unidas para compartir conocimiento y para buscar juntas oportunidades de emprendimiento en las áreas de interés de cada una.

La rueda comenzó a girar en 2018 y fue recién en tiempos de pandemia cuando “Pollera Pantalón” emergió con fuerza ante la realidad que atravesaba nuestro país y el mundo.

Sus integrantes se lanzaron a trabajar fuertemente a través de plataformas virtuales, generando reuniones y propuestas para colaborar con la sociedad en su conjunto. Nació la idea de postular a diferentes mujeres con un rol significativo en estos tiempos y luego de las postulaciones, determinaron elegir a las destacadas, con criterios de evaluación y un prestigioso jurado femenino.

La ONG pretende enmarcar todas las iniciativas en la promoción de un mundo social, económica y ambientalmente sostenible donde las necesidades corrientes no comprometan las necesidades de generaciones futuras.

Conocé más en nuestra página: https://pollerapantalon.org/premios/