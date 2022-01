En el día de hoy un total de 17.132 nuevos casos de coronavirus y siete fallecidos fueron reportados en las últimas 24 horas en la Ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 651.584 el número de contagiados desde el inicio de la pandemia, mientras que la cantidad de personas muertas ascendió a 11.993.



El reporte de la situación sanitaria indicó que la ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en el sistema público de salud es del 10,3%. Se informó que 538 camas de terapia intensiva están disponibles sobre un total de 600, ya que están ocupadas 62 plazas. El informe agregó que, en los casos moderados, la ocupación es del 12,1% (181 ocupadas sobre 1.500 disponibles) y en los leves, de 1,2% (60 sobre 5.000).



En el sistema de salud privado están ocupadas 241 plazas de terapia intensiva sobre un total de 1.222 (19,7%), mientras que en los moderados la ocupación es de 21,7%, con 549 camas ocupadas de 2.530 disponibles. La tasa de letalidad, es decir el porcentaje de muertes sobre diagnósticos positivos, se ubica en 1,84%.

.

Por otro lado, el parte delel año pasado.Además, el sistema de salud notificó 9.090 nuevos casos de coronavirus correspondientes a personas no residentes en CABA, con un total acumulado que llegó a 427.548, mientras que 3.150 fueron dadas de alta (en total 363.047) y se registraron 10 fallecidos (un acumulado de 4.442).En cuanto a la cantidad de hisopados, se informó que desde la llegada de la pandemia a la Argentina fueron realizados en el distrito capitalino un total de 7.805.043 hisopados, con un índice de positividad (casos confirmados sobre pruebas realizadas) acumulado de 13,8%; mientras que ayer fueron realizados 44.220 hisopados, con una positividad media de 29.4%.Por otra parte, se informó que en los barrios populares porteños se notificaron 878 nuevos casos de coronavirus, no hubo personas dadas de alta y no se registraron decesos. El total acumulado de fallecidos en esos conglomerados es de 425, mientras que la cantidad de personas contagiadas desde marzo de 2020 es de 30.066, las altas acumuladas son 26.346 y la tasa de letalidad es de 1,37%.