Si una serie se hizo famosa mundialmente es Los Juegos del Calamar. En este caso, la popular muñeca es protagonista de un reto viral que viene dando la hora en redes sociales. Entre varias niñas similares, hay una que se diferencia del resto por un mínimo detalle, pero encontrarla no resulta tan sencillo. ¿Podrás encontrarla? Prestá mucha atención al acertijo visual y no te marees con los colores. ¡Tenés 10 segundos para resolverlo!

Este acertijo visual es una verdadera prueba de fuego para cualquiera. Solo el 3% de usuarios que lo intentaron resolver lograron dar con la solución. ¿Quieres una pista? Lo único que podemos decirte es que mires atentamente la imagen, pues cualquier detalle sobre la muñeca del Juego del Calamar puede ser clave.

.

Aunque esto puede parecer nada más que un juego, aceptar los retos virales en nuestra vida es importante si queremos desarrollar la resiliencia y superar cualquier obstáculo que se nos presente. Y lo interesante es que algo tan simple como una prueba lógica también puede ayudar. Mirar una imagen durante mucho tiempo hasta poder detectar lo que está mal puede fortalecer tu cerebro y hacerte sentir que puedes lograr cualquier cosa.

Encuentra a la muñeca diferente en el reto viral en el menor tiempo posible.

Solución del reto

Si todavía no encontraste la solución, no te preocupes. Estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos cuanto antes.

Como podrás ver, la muñeca del Juego del Calamar diferente al resto se ubica en la parte derecha de la imagen, exactamente en la tercera fila. ¿Cuál era la clave para identificarla? El secreto estaba en su rostro, y es que solo una de las niñas tenía el ceño fruncido. Dicho esto, fueron pocas las personas que se dieron cuenta de los detalles.

Acá estaba la muñeca diferente a las demás en este reto viral.

¿Qué te pareció el reto viral? ¿Fue muy sencillo para vos? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío, y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos.