Como era de esperarse, al tratarse de un festival tan masivo, el Lollapalooza dejó una enorme cantidad de personas sin celulares. Luego de este fin de semana, llegaron cientos de denuncias por robo de celulares. A través de las redes sociales, muchos jóvenes comenzaron a comentar este tema. Al haber habido tantas denuncias de la misma índole, fueron muchos los que se quejaron del tiempo que demoraron las compañías telefónicas en conseguir un nuevo chip.

Hubo varios que lograron recuperar sus teléfonos en la fiscalía de San Isidro, en donde funcionarios policiales se contactaron con los dueños de los celulares por medio del código IMEI de los dispositivos. Un caso que tuvo bastante repercusión en redes fue el de un joven misionero, a quien también le robaron el celular, y lamentablemente, no pudo recuperarlo. El misionero Cesar Ezequiel Hnatiuk viajó exclusivamente desde su provincia natal hasta Buenos Aires para poder asistir al esperado festival. Pero a diferencia del resto, quién robó su celular no solo le quitó el dispositivo, sino que además robó los 38.000 pesos que tenía en su cuenta de Mercado Pago, los cuales necesitaba para poder volver a Misiones.

.

Debido a la transferencia que el ladrón realizó, Cesar pudo conocer la identidad y los datos personales de la persona que le robó. Indignado, el joven decidió escrachar al delincuente en su cuenta de Twitter y publicar sus datos. En cuestión de horas, el tuit ya se había vuelto viral, por lo que el ladrón del celular optó por devolverle a César la plata que le había robado de su cuenta de Mercado Pago. En cuanto al celular, el joven misionero no logró recuperarlo, ya que el delincuente aseguró que lo había vendido.

La sorpresiva reacción de los usuarios en Twitter

Los comentarios de los usuarios no pararon de llegar, y en muchos de ellos se cuestionaba a la víctima del robo. Algunos hasta pusieron en duda lo que César contó: "Perdónenme, pero yo no le creo mucho a este tipo, que ni siquiera decide que nombre poner en Twitter. Además, ¿quién puede pagarse la entrada al Lollapalooza y no tiene siquiera tarjeta de crédito para volverse? ¿Tan fácil el acceso a su celular?", tuiteó una joven.

Otro usuario también puso en duda la historia y señaló: "¿Podés responder a los que te preguntan si tenías algún tipo de seguridad en tu celular? Los Home Banking te piden algún tipo de medida. Y además, ¿cómo hizo para desbloquear tu celular? Es muy raro todo ¿Podés aclararlo?, si no parece una estafa".

Entre los comentarios que ponían en duda al joven misionero, también hubo quienes salieron a defenderlo y no dudaron de sus dichos.

Ante la viralización de su nombre y datos personales, el ladrón se comunicó con Cesar a través de mensajes privados de Twitter, que luego el joven publicó. En dichos chats, se puede ver al delincuente con miedo a perder su trabajo, y dispuesto a devolver lo que robó para limpiar su nombre. "Yo estoy dispuesto a darte la solución. Trabajo, soy un chico de bien, tengo una hija y una familia. Tengo toda la intención de solucionarlo, ya te devolví el dinero" expresó Adriel Castaño, luego de haber robado un celular en el Lollapalooza.