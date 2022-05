En las últimas horas, Rocío Marengo se tomó momento para darle a sus seguidores una triste noticia. Hace un poco más de un mes y medio, la mediática estaba respondiendo consultas por Instagram, cuando llegó una que decidió encarar de frente. En particular, sobre el tratamiento que había iniciado para convertirse en madre.

En ese momento, el seguidor le preguntó lo siguiente: “¿Vas a ser mamá? Me muero de amor”. “Sí, sí. En unos días tendremos novedades. Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes. Me saqué mucha presión de encima. Estoy muy feliz y tranquila”, replicó en su momento la ex Masterchef Celebrity.

Sin embargo, un mes y medio después, parece que las cosas no sucedieron como lo esperaba y también decidió contarlo en dicha red social.

"Prefiero enfrentar la situación y contarlo yo por única vez. No hay bebé en camino”, confesó Rocío Marengo en su cuenta de Instagram.

“Les quiero agradecer por todo el cariño, respeto y apoyo que me dieron desde el momento que compartí mi decisión. Familia, amigas, mi doctor y todo su equipo... Me sentí súper querida, cuidada y contenida. Todos los que fueron parte de este pedacito del camino los volvería a elegir 1000 veces más”, siguió.

En adición, no bajó los brazos y alentó a todas aquellas mujeres que buscan ser madres con este tipo de tratamientos alternativos. “Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo. El camino muchas veces es largo... ¡No hay que bajar los brazos!”.

“Muchas emociones, puse mi cuerpo, mente y corazón. Estoy triste, pero fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo. Todo mi amor para ustedes”, finalizó.

Es necesario recordar que, solo semanas atrás, la ex participante de Showmatch había compartido un video desde una clínica, el cual daba a entender que seguía con su tratamiento. En aquella oportunidad, se mostró recostada en la cama de un hospital, utilizando una bata y una cofia.

“Un poquito anestesiada todavía, con mi hermana que me acompañó. Tengo a la mejor familia y amigos del mundo. Gracias Sol, hermana, mejor amiga, todo. (…) Estoy muy contenta, segura y orgullosa de mí misma. Una mezcla de emociones linda pero fuerte. Gracias por el respeto, los amo”, escribió Marengo para acompañar la imagen.