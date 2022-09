Ximena de Tezanos Pinto dialogó en exclusiva con Crónica HD, luego de ser "marcada" por un sector de la prensa como una suerte de "partícipe necesaria" del intento de magnicidio que tenía como apuntada a la vicepresidenta, Cristina Kirchner. ¿El motivo? Ella le alquiló una habitación de su vivienda a la abogada Gladys Egui, de Revolución Federal.

"Un periodista, de muy mala fe, me preguntó si iba a dejar entrar a un asesino en mi casa. Si yo dejo ingresar a un asesino es problema mío. Yo no me tengo que hacer cargo de la vida de la Vicepresidenta", aseguró ante las cámaras de Crónica.

Al mismo tiempo, de Tezanos Pinto aclaró qué es lo que hacía Gladys Egui, la abogada del partido Revolución Federal, del que era parte Fernando Sabag Montiel, en su casa. "¿A usted le parece que yo no sé quién se hospeda en mi casa?", le planteó a uno de los panelistas de este medio.

"Me gusta presentarme como una persona amable, pero no se lo tomen para la joda", manifestó en relación de las dudas en torno a la relación de su hijo con la familia del fiscal Carlos Stornelli.

