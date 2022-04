En los últimos días Twitter Argentina se enterneció con el noble gesto que un usuario compartió en la red social. Como es habitual, todos los días en el timeline (inicio) de la red social las personas se encuentran con tuits virales que en ocasiones brindan consejos muy importantes como así también datos o curiosidades que sorprenden a miles.

La cuenta de Twitter @phoenixblood_ contó una situación que vivió después de salir de su psicóloga, con las emociones movilizadas, y tiene que ver con el accionar de otra persona que la sensibilizó más aún.

.

"Hoy después de salir de la psicóloga con las emociones a flor de piel" contó al inicio del tuit viral y siguió: "Fui a imprimir cvs y el de la fotocopiadora me dice 'son gratis hasta cinco copias, mucha suerte y cuando consigas trabajo volvé por acá', me fui con los ojos llorosos", tuiteó @phoenixblood_.

Este gesto sensibilizó aún más a la comunidad porque la persona que atendía la fotocopiadora le ofreció copias a color sin cargo. El tuit tuvo más de 99 mil me gustas, más de 2 mil retuits y cientos de comentarios, entre los cuales no pueden faltar los memes.

"Me recordó cuando fui a comprar las carátulas y perdí una, luego volví y el señor dijo '¿qué pasó?' y no supe qué responder porque no eran mis mejores días y me dio la carátula diciendo que no debía nada", comentó uno de los usuarios.

Muchos usuarios también solicitaron saber dónde quedaba la fotocopiadora para ir a comprarle porque se lo merecía por "buena persona" y "solidario".

"Todo este tiempo fuimos tres"

En Twitter es costumbre contar situaciones personales y que involucren a una psicóloga. En las últimas horas otro usuario de la red social del pajarito se llevó una sorpresa cuando salió de su última sesión.

"Hago terapia online y en la última sesión mi psicóloga me contó que se va a tomar licencia porque está embarazada de nueve meses. Hermana, cómo no me vas a contar que todo este tiempo fuimos tres", tuiteó el usuario @mateotraglia.

"Me pasó lo mismo. Me avisa a punto de parir que me abandona, pero nunca me mostró la panza", fue una de las respuestas que recibió. También otros curiosos consultaron cómo hacer para preguntarle a las psicólogas cómo andan ellas. "¿Está bien preguntarle? A mí me gustaría y que me tire un par de titulares y listo".

.

Uno de los usuarios dio mayores detalles: "En teoría te explican cómo es la terapia en la primera cita, que es la entrevista, y te dicen cómo se maneja todo. No está mal, pero cuando es recurrente después de unas cuantas citas se entorpece un montón por qué la confianza es otra. Con solo preguntar '¿vos cómo estás?' Sí".

"Siempre que le pregunto a mi psicólogo cómo está me responde 'El analista siempre está bien'. Me hace odiarlo y amarlo al mismo tiempo", expresó otra usuaria.