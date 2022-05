La ministra de Salud, Carla Vizzotti, reconoció la preocupación que existe en el gobierno por la mayor cantidad de casos de gripe y de coronavirus que se están registrando en los últimos días. En ese sentido, instó a la población a mantener los cuidados para evitar enfermedades.

"Hay un aumento de casos de gripe y de otras infecciones respiratorias, y tenemos que mantener los cuidados. Van a aumentar los contagios de coronavirus", admitió Vizzotti, de cara al invierno que comienza el mes que viene y a los meses más fríos de la temporada.

Según datos oficiales, se repartieron 3,7 millones de dosis de vacunas antigripales "para avanzar en la inmunización de las personas que presentan riesgos de sufrir complicaciones en caso de tener a enfermedad". La cifra incluyó al PAMI (obra social de jubilados y pensionados) y a otras instituciones.

"Este año se adelantó la circulación del virus influenza, por eso aceleramos de manera sustantiva la distribución de vacunas contra la gripe, para progresar con la vacunación antes de la llegada de los fríos más intensos y proteger a los más vulnerables de complicaciones graves", explicó la ministra en declaraciones a Radio AM750.

La funcionaria nacional destacó también que "la vacuna antigripal se puede aplicar junto con cualquier otra vacuna del Calendario Nacional de Vacunación, así como con las de coronavirus".

Qué dijo Carla Vizzotti sobre el coronavirus

Vizzotti dijo que tanto el gobierno nacional como las autoridades provinciales están haciendo "un monitoreo muy especial" de los casos de coronavirus, de la cantidad de fallecimientos y de la disponibilidad de camas de terapia intensiva en las distintas jurisdicciones.

"Ya estamos en una etapa de vigilancia diferente con una notificación semanal, con dos semanas de aumento del número de casos, pero un número bajo de casos, con la vacunación avanzada como está", señaló la ministra.

De todas maneras, la funcionaria insistió en la necesidad de continuar la vacunación en aquellos sectores que aún no se hay sumado. "Lo que complica la campaña de la vacunación es que haya gente que no quiera vacunarse o que denuncien al gobierno por envenenamiento. En Argentina hay 3 millones de personas mayores de 50 años que aún no se vacunaron con la tercera dosis. Van a aumentar los casos y tenemos que estimular la vacunación para que no haya más muertes", detalló.