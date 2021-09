La llegada de la tradicional " Tormenta de Santa Rosa" ya dejó algunas señales en la zona de Mar del Plata y otras localidades costeras, por lo que la duda que ronda en el aire es saber en qué momento este temporal llegará a la Capital Federal y alrededores, situación que hará bajar la temperatura de manera considerable y también puede traer granizo.

La lluvia y el viento dejaron algunos estragos en las localidades de Mar del Plata, Tres Arroyos, Necochea y General Suáres, entre otras, en las cuales hubo caída de granizo, abundante lluvia y fuertes vientos que dejaron algunos destrozos pero sin víctimas.

.

La actividad eléctrica y las abundantes precipitaciones que hasta el momento se registraron en el sur de la provincia de Buenos Aires, comenzará a moverse hacia el norte de la misma con el correr de las horas, por lo que se espera en horas de la tarde y noche que el mal tiempo se instale en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.

De hecho, el organismo ya emitió un alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad, aunque "algunas fuertes" que afectarán a la Capital Federal y alrededores, al tiempo que se informó sobre la posible presencia de ráfagas, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Las recomendaciones del SMN para áreas afectadas son: asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento; mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas; no estaciones tu vehículo bajo los arboles; mantener cerrada la casa de la manera mas hermética posible; informarse por autoridades; en caso de verse afectado por este fenómeno comunicarsee con los organismos de emergencias locales; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono celular.

Además no hay que sacar basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, así como evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de postes de electricidad que puedan caerse, así como no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Memes de la Tormenta de Santa Rosa

En las visperas de la clásica tormenta, se registró un calor inusual para agosto en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, lo cual desató la creatividad de los usuarios de Twitter para crear memes referidos al temas.

A las ya clásicas imágenes de Los Simpsons, se le sumó una nueva figura en la bromas: Damián Betular, quien fue jurado de MasterChef Argentina fue uno de los principales protagonistas de los memes con una de sus escenas más icónicas del reality de Telefe: observando y sonriendo de forma pícara detrás de una de las columnas.

Las menciones al calor que se registró el pasado martes, con temperaturas que en la Ciudad superaron los 25 grados, fue otro de los motivos para bromear en las redes sociales con divertidos memes.