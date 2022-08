El famoso influencer, Santiago Maratea, fue tendencia en las redes sociales por sus declaraciones en alusión a las presuntas denuncias por corrupción de la dirigente social, Milagro Sala. A partir de esta cuestión, el popular joven se mostró "desilusionado" a partir de las recientes versiones de la ex mano derecha de la líder de Tupac Amaru, Mirta "Shakira" Guerrero, sobre supuestas maniobras de desvió de fondos de las obras sociales.



"No me hagas esto, Milagro", subió un video a su Instagram personal, en el que se lo ve "compungido" al enterarse de las presuntas operaciones de corrupción que se la vincula a Sala, en los últimos días. Al respecto, aclaró a sus seguidores que "no recibe dinero" de ningún partido político por hablar, pero si ratificó que fue parte de la marcha de dirigentes y militantes en Plaza de Mayo, en diciembre del 2021, exigiendo la liberación de la dirigente social.



"La desilusión es genuina", sostuvo respecto a la investigación que continúa en marcha, y en concordancia con el día que se manifestó a favor de Milagro Sala, cuando en aquella oportunidad, la defendió por ser juzgada sólo "por ayudar a las personas y por tener cosas caras". "Estoy totalmente de acuerdo con la liberación de Milagro Sala", dijo por aquel entonces, por lo que Maratea aclaró que al día siguiente se dirigió a la marcha.





Su postura dio un giro de 180° cuando las declaraciones de "Shakira" tomaron relevancia a partir de un hecho particular sobre un supuesto viaje a Italia para visitar al Papa Francisco. "Viajaron 15 personas a 'ver al Papa' y cada pasajero llevaba 15 mil dólares para dárselo a Milagro. Son aproximadamente 160 mil dólares...¡Que bronca! ¿Dónde está esa plata?", reclamó el influencer con un video subido y viralizado en las redes.



"Le vendría bárbaro a la Argentina esa plata... ¿Dónde está?", finalizó su testimonio viral que recibió criticas a favor y en contra de los usuarios de las redes sociales.





"Shakira" reveló secretos de Milagro Sala



El motivo del video viral que realizó Santi Maratea hace referencia a las ultimas declaraciones de Mirta “Shakira” Guerrero, una actual arrepentida en las causas que existen en contra de Milagro Sala y con quien compartió casi 26 años siendo su mano derecha.



Las famosas declaraciones tomaron relevancia a partir de la entrevista realizada con el periodista Jorge Lanata, donde brindó información de los supuestos manejos de dinero dentro de la agrupación. “La plata iba a la casa de Milagro Sala, directamente. La recibían ahí, la contaban y ella tenía dos armarios con doble fondo y ahí la guardaban”, afirmó su ex colaboradora.



"Shakira" realizó conjeturas respecto a un viaje a Italia con motivo de una visita al Papa Francisco, y en su relato afirmó que en el arribo al viejo continente, entregaron 10 mil dólares a cada uno que al llegar a destino debían devolver y les entregaban otra cifra para viáticos.





Milagro sala desmintió los dichos de "Shakira"

Este lunes por la mañana, la Milagro Sala repudió los dichos de "Shakira". Por medio de una entrevista radial, contrarrestó la polémica desatada el domingo a la noche y denunció que desde hace tiempo "había una comitiva que buscaba a los compañeros para denunciar a las organizaciones sociales".



La dirigente social desmintió los dichos de "Shakira", quien la acusó de esconder dinero aparentemente en "dos placards con doble fondo". “Dice que yo tenía un placard y otra pared, con plata ¿te pensás que no lo hubieran viralizado cuando hicieron todos los allanamientos en 2016?”, apuntó la dirigente social, que a su vez piensa que Guerrero estaría recibiendo una financiación para hablar en su contra.