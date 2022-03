El influencer Santiago Maratea es reconocido por sus cruzadas solidarias: una de las más sobresalientes fue la colecta, en menos de dos semanas, del dinero para la medicación de “Emmita”, una beba de 11 meses con Atrofia Muscular Espinal (AME), quien necesitaba el medicamento más caro del mundo.

Tras esa exitosa campaña solidaria, Maratea fue más allá. En pocas horas, logró recaudar más de $180 millones de pesos para ayudar al combate de los incendios en Corrientes, donde las llamas consumieron más de 780 mil hectáreas, lo que corresponde a alrededor del 10% del territorio de la Provincia.

Invitado al programa La Noche de la V, conducido por Florencia de la V, el influencer reveló para quién será la próxima colecta: “Yo cada vez que termino una colecta, hago una para mí para comprar algo caro y bien frívolo. Es equilibrar un poco", expresó Maratea.

.

Y amplió: "No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute”.

En medio de la movida solidaria, no faltaron quienes desconfiaron de la buena voluntad del joven y comenzaron a hacer circular opiniones con una sesgo de suspicacia en relación al destino del dinero recaudado.

No sólo eso, también se puso en duda la honestidad del muchacho, aduciendo vínculos políticos que “mancharían” la acción solidaria que llevó adelante: "Se empezó a querer averiguar el partido político de cada persona involucrada en la causa y yo me puse a pensar que yo no soy de ningún partido a la que ayudé en alguna causa… una persona con la que estoy trabajando ahora descubrieron que esta persona era del Pro", explicó. Y aclaró: "No los conozco a todos, nos une la intención de ayudar".

Según contó Maratea, el dinero estuvo destinado a la compra de un camión con capacidad para 8500 litros de agua para la asociación civil Consorcio de Manejo del Fuego de la provincia, ocho camionetas, y también pasto y fardo para los animales. En tal sentido, detalló con respecto a las transacciones: "Se les factura a cada cuartel. Voy a la cuenta de MercadoPago, le transfiero a la concesionaria y factura el Cuartel, después yo confío en que todo va a llegar pero las compras las hago todas yo", explicó.

Cuando inició la campaña, Santiago Maratea estimaba juntar 15 millones de pesos en una noche, una cifra incomparable al lado de lo que se terminó reuniendo. En apenas 3 horas, y durante la madrugada, Maratea logró juntar el presupuesto total que necesitaba el Consorcio Manejo del Fuego, que fue el primero en pasarle el listado de los productos necesarios para apagar las llamas. Hoy, el monto asciende a los 180 millones de pesos.