Tras la conmoción nacional que genera la violación en manada que ocurrió a plena luz del día en el Palermo, el reconocido influencer Santi Maratea compartió el video de una entrevista a Pappo para hablar sobre la “cultura de la violación” en nuestro país.

En la nota de los años 80’, durante la charla con la periodista Alicia Barrios, quien lo acusa de haberla acosado y “tirarse encima” de ella cuando trabajaba durante un recital en el Luna Park, el cantante de rock reconoce haber cometido una "semiviolación“.

Cinco años después de cruzarse en el teatro, se encontraron en un programa de televisión. En ese momento, el músico no sabía que la conductora era justamente esa joven.

La frase utilizada por el músico fue viralizada en diversas ocasiones durante estos últimos años y generó un fuerte repudio en las redes sociales.

La conversación completa entre Pappo y Alicia Barrios

– Alicia Barrios: Nosotros tenemos una asignatura pendiente que me la voy a cobrar

– Pappo: Cuando gustes

– Alicia Barrios: ¿Alguna vez violaste a una mujer?

– Pappo: (Entre risas) Semiviolación

– Alicia Barrios: Hace cinco años era una joven periodista que había ido a cubrir el recital de Pappo, y bajé al subsuelo del Luna Park, y Pappo se me vino encima ¿Te acordás? Salí corriendo, me asuste, me fui a un teléfono público, gritaba en la redacción, decía lo que me había pasado con vos y desde entonces nunca nos volvimos a ver.

– Pappo: ¿Hoy saldrías corriendo?

– Alicia Barrios: ¿Todavía tenés ganas?

– Pappo: Vos sabés cómo es esto, así son las cosas.

– Alicia Barrios: ¿Todavía tenés ganas después de esa experiencia?

– Pappo: Sí, tengo muchas ganas. Uno siempre tiene ideas de violar gente así tan linda como vos.

–Alicia Barrios: Lo decís tan dulcemente que no te vamos a meter preso, te vamos a perdonar.

Nuevo video complica a los denunciados por abuso en Palermo

En las últimas horas se conocieron nuevas imágenes del caso de los seis jóvenes acusados de violar a una joven de 20 años a plena luz del día en Palermo.

La filmación muestra la plazoleta Julio Cortázar de Palermo, más conocida como Plaza Serrano, y se observa a los seis presuntos atacantes minutos antes del aberrante ataque.

En uno de las secuencias se ve a la joven de 20 años caminando con dificultad y rodeada de los presuntos atacantes. Uno de los imputados simula que abraza a la víctima, en medio de una vereda con sillas y mesas de un local gastronómico.

La mayoría de los acusados portaba latas de cerveza, mientras que la chica era tomada con fuerza con un brazo por uno de los presuntos atacantes, al tiempo que ella parece hacer señas de auxilio a los pocos transeúntes.

Estas imágenes se suman a las que captaron cámaras de seguridad de la Policía de la Ciudad y que permiten reconstruir los momentos previos al ataque.