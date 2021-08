Santino Milisenda es un nene jujeño de 12 años que no podía manejar la ansiedad por su primera visita a Buenos Aires, donde vive su hermano mayor, y decidió armar una lista de objetivos a cumplir durante su visita. Su iniciativa llamó la atención de su hermano Nehuén, que la compartió en Twitter y rápidamente se volvió viral.

Fue tal la difusión que tuvo que el pequeño y su familia fueron contactados antes de su llegada a Capital Federal por varias empresas dispuestas a cumplirle sus sueños.

Finalmente, Santino llegó a CABA el pasado sábado, junto a su mamá Marcela y su tía, en donde fueron recibidos por un compañía dedicada al trasporte de parajeros en Aeropuestos. "Acá con Ruben Chófer de un crack!!! Antes de ir a buscarlo a Santino. Gracias amigos! Ale un maestro! Increíble Mini Van!", escribió Nehuén minutos antes de reencontrarse con su hermanito.

Acá con Ruben Chófer de @vanalaeropuerto un crack!!! Antes de ir a buscarlo a Santino.

Gracias amigos! Ale un maestro! Increíble Mini Van! pic.twitter.com/AB79brNB7o — Pehuen (@Pehuenm) August 29, 2021

Y aunque ese punto no estaba en su lista de 21 items, fue más que recibido. Lo mismo que el alojamiento gratuito que tendrá el pequeño durante su estadía y el año de vuelos gratis por Argentina que recibió de parte de una aerolínea.

El objetivo que más llamó la atención de los usuarios de la red social, y el que más memes generó, fue el 10: "Que no me asalten". Pero ese temor a la inseguridad no fue un impedimento para soñar con recorrer la Plaza de Mayo, conocer la Casa Rosada, ver un cambio de guardia de los Granaderos o disfrutar de la Ciudad en monopatín, entre otros.

Metas que Santino comenzó a cumplir la mañana del domingo. Ese día visitó una famosa librería, uno de sus objetivos, que cuando se viralizó su historia lo contactó. Incluso su directora había adelantado que lo van a ibar a recibir con honores, le harían una visita guiada por el lugar y hasta le regalarían libros.

"Número 4 lista! Nos dieron mil sorpresas !! Ya les mostraremos más! @AteneoEditorial gracias! PALCO VIP", escribió Nehuen en Twitter junto a una foto de Santino en unos de los palcos del emblemático edificio.

Ese mismo día visitó la Plaza de Mayo y recorrió el Cabildo, la Catedral y la Casa de Gobierno con el historiador Daniel Balmaceda.

Además, gracias a un canal de televisión obtuvo un bonus track: el pequeño jujeño que está cursando séptimo grado es hincha de Boca e Independiente y, aunque nunca lo planeó, conoció la Bombonera.

Y si bien aún no cumplió todos sus deseos, Santino sigue recibiendo invitaciones y su hermano prometió compartir los momentos felices de su hermanito en Twitter, la red social que hizo todo posible.

Santino andando en un monopatín por la Plaza de Mayo.