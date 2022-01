Se acabaron las fiestas y llegaron los primeros aumentos del 2022. Saliendo de un 2021 fuertemente afectado por la inflación, que se espera llegó a superar el 50%, el primer mes del nuevo año trae la actualización de tarifas con subas en algunos servicios claves, como Internet, peajes y cable, entre otros:

Monotributo

En línea con la variación de la fórmula de movilidad jubilatoria en la segunda mitad del año, el aumento del tope de facturación y el pago del monotributo será del 26% en enero del 2022, como lo definió la Administración Federal de Ingresos Pública (AFIP). Con el nuevo aumento, las cuotas mensuales serán las siguientes:

Los contribuyentes de la categoría A pasarán a pagar de $2.646,22 a $3.334,24, con una facturación anual máxima de 466.201,59 pesos.

Los monotributistas de la categoría B en enero pasarán a abonar $3.728,29, con el monto máximo mensual ascendiendo a $57.750 pesos.

Por su parte, los contribuyentes registrados en las categorías más elevadas como la H pasarán a pagar $16.147,46 de obligación mensual. El tope de facturación llegará a los $3.276.011,15 pesos.

Peajes

Los precios de los peajes recibirán un aumento promedio del 45%.

A partir del 7 de enero aumentarán en un promedio del 45% los peajes en las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Illia y Alberti y el Paseo del Bajo. El valor para el tránsito liviano en horario pico será de $88,50 en la autopista Illia, de $215 en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno y de $61 en el peaje Alberti. Mientras que, el costo del Paseo del Bajo -exclusivo para el tránsito pesado y micros de larga distancia- irá de $135,63 a $199,66.

La Verificación Técnica Vehicular

La Ciudad de Buenos Aires tiene por delante una serie de aumentos, que comienzan en enero con el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Esta aumentará un 51% a partir del primer día hábil de 2022, con su tarifa creciendo de $2.665 para autos y de $1.002 para motos a $4024.33 y 1513.22, respectivamente.

Prepagas

La medicina prepaga recibe su cuarto aumento del 9% en 2022.

En enero entrará en vigencia el cuarto aumento del 9% para las prepagas que se acordó en el segundo semestre de 2021. Así, se completará un alza del 41%. De esta forma, las prepagas terminarán por ajustar sus cuotas en un 61,04% en menos de un año, de marzo de 2021 a enero de 2022.

El cobro de copagos se encuentra momentáneamente suspendido por los prestadores; sin embargo, la Unión Argentina de Salud (UAS) ya elevó su queja y dejó en claro que el problema de los costos solo se trasladará para más adelante.

Tarifas de internet, telefonía fija y televisión por cable

El pasado jueves 30 de diciembre, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó una suba de 9,8% en las tarifas de telefonía fija, Internet y televisión por cable o satelital desde el primero de enero. La medida afectará a pequeñas y medianas empresas que posean menos de 100 mil clientes; es decir, las cooperativas que funcionan en algunos pueblos y ciudades del interior del país, entre otras.

Además, el Enacom dispuso también que cualquier incremento sobre los precios minoristas que hubiese sido aplicado por las licenciatarias, y que supere los valores expresamente autorizados "deberá ser reintegrado a sus usuarios y usuarias en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican a sus clientes por mora en el pago de facturas".

Qué otros aumentos se vienen en 2022

Como todos los años, los bolsillos de los argentinos deberán enfrenar una serie de aumentos durante el inicio del 2022. En la última semana del año, fuentes de la Secretaría de Energía filtraron cómo piensan los aumentos de tarifas en 2022: llegarían hasta el 20% y habría una segmentación para 500.000 personas.

Por otro lado, hay mucha presión de las estaciones de servicio para que haya un aumento de naftas en enero. El precio del combustible no recibe un aumento desde mayo del 2021, y se estima que hay un atraso del 12% entre los surtidores, todo esto agravado por la inflación que no da tregua. Sin embargo, no hay definiciones oficiales sobre ninguno de estos dos aumentos.