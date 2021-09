Al igual que muchas ficciones diarias argentinas, Chiquititas marcó la infancia de toda una generación. Los 90 fueron años dorados de la televisión y Cris Morena supo cómo explotarlos. Es que muchos adultos jóvenes de hoy recuerdan con emoción la historia de aquellas niñas huérfanas que marcaron una etapa de sus vidas, al igual que a Romina Yan, que en la piel de "Belén Fraga" se robó el corazón del público entero. Sin embargo, más de una de las famosas se alejaron de las cámaras y nunca más retomaron la actuación. Es el caso de Marianela Pedano.

En 1995 se lanzó la fama e interpretó a Maru, una de las protagonistas. Junto a su hermana realizaban grandes travesuras y su picardía es recordada hasta el día de hoy. Allí cantaba el tema Mentiritas junto a Agustina Cherri y tenía miles de fans que en las vacaciones de invierno sacaban su entrada para verla junto al resto de “las chufas” en el Gran Rex. Pero el tiempo pasó y ahora está alejada de los flashes, y todo el furor que genera le mundo Cris Morena.

Hoy tiene 34 años, es madre de dos hijos y recientemente contrajo matrimonio con Martín Barone. Su vida personal ha dado un giro rotundo, tanto como su vida laboral, que la tiene con un pie afuera de la Argentina. Sucede que trabajaba como vendedora en un local de decoración, pero un nuevo proyecto de vida en Europa la espera y junto a su familia ya tienen las valijas armadas.

Vive en Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, y allí celebró su enlace con el hombre que la acompaña hace más de diez años.

Si bien en los últimos años Marianela cultivó un acérrimo perfil bajo, anoche aceptó por primera vez hacer una transmisión en vivo, convencida por la también actriz Solange Verina y los fans de Chiquititas no se lo perdieron. Podría decirse que por primera vez volvió a hablar al frente de una cámara.

Marianela Pedano tiene 34 y hasta el día de hoy era vendedora en un local de decoración.

Las chicas conversaron durante media hora vía Instagram y allí Pedano dio detalles de su casamiento y su nueva vida alejada de las cámaras y los sets de televisión. “¡Me casé! Con Martín estamos juntos hace 11 años, nos amamos y nos estamos por ir a vivir afuera del país”, reveló. Junto a su familia, la ex actriz se instalará en Italia, en las cercanías de Milán y la decisión de radicarse en el exterior tiene que ver con que quiere darle una mejor calidad de vida a sus hijos.

Martín Barone y Marianela Pedano junto a Catalina y Vito en el día de su casamiento.

Si bien su casamiento fue algo excepcional, la pregunta de qué fue lo que la alejó de las cámaras no podía faltar. "En su momento, dejé de actuar porque era muy chica y estaba un poco cansada de la sobre exposición. Cuando me hice adolescente, ya no me divertía tanto como cuando era una niña. Lo último que hice fue la película de Trapero y no volví a actuar", recordó.

