La cantidad de niños y niñas con coronavirus en el Hospital Garrahan se duplicó en tan solo una semana, en tanto que se supo que la gran mayoría de esos pacientes no cuentan con la vacunación completa contra el Covid.

"En la última semana se duplicó el número de pacientes internados en el hospital producto de la evolución de la curva de contagios en la Ciudad de Buenos Aires. Casi el 70% de ellos tenía el esquema incompleto de vacunación", aseguró este miércoles Oscar Trotta, médico pediatra e integrante del Consejo de Administración de ese centro pediátrico.

Al respecto, Trotta agregó, en diálogo con Telam, que apelan a "la responsabilidad y buen criterio de los pediatras para que aconsejen a sus pacientes la vacunación", en tanto que pidió a las familias que "lleven a vacunar a sus hijos a los vacunatorios y centros de vacunación".

.

Por su parte, Trotta puntualizó en una entrevista a Tiempo Argentino que "la situación es compleja", ya que "la semana pasada teníamos a 15 pacientes, entre sospechosos e internados con Covid positivo, y hoy tenemos más del doble, un total de 32".

"Nuestro pacientes internados tienen alguna patología existente y sobre eso se infectaron con Covid y ahora están internados", resaltó Trotta, quien a su vez hizo "un fuerte llamado" a las familias de los niños por "la necesidad de que se vacunen y que completen el esquema".

"Muchos porque deciden no vacunarlos; otros, porque las condiciones en las que están los chicos no les permitieron tener las posibilidades de vacunarse en ese momento y otros, por cuestiones sociales que han podido acercarse una vez y no han podido acercarse a la siguiente dosis o no han llegado con el tiempo", detalló.

.

El médico pediatra remarcó que la tasa de positividad en la red de hospitales pediátricos de la ciudad de Buenos Aires, constituida por el Hospital Garrahan, el Hospital Elizalde y el Hospital Gutiérrez, en la franja de 0 a 16 años "ha pasado de 1.6 a 3.3, es decir que se ha duplicado".

Por último , Trotta resaltó que "lo que necesitamos es un fuerte respaldo por parte de la comunidad médica, pediátrica y los medios de dar a conocer que las vacunas son seguras".