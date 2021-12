Si hay una fecha en la que toda la familia se reúne, no es otra que Navidad. Allí, con bastante antelación previa, se negocia hasta el cansancio cuál será la sede del evento, quién pasa a buscar a los abuelos, quién se encarga de la mesa dulce y por supuesto, se elige casi a dedo al encargado del vitel toné.

Sin embargo, esta celebración puede devenir en situaciones insólitas y tragicómicas. Este fue el precisamente el caso el pasado 24 de diciembre, cuando una familia, aparentemente entonada, se olvidó a uno de los primos en la terraza y se hizo viral en Twitter.

Ayer mi familia se olvido a un primo en la terraza pic.twitter.com/J6U9LjIOCT — Viejo Carcaman (@ElAbogarca) December 25, 2021

Resulta que un usuario publicó el siguiente mensaje en su cuenta: “ayer mi familia se olvido a un primo en la terraza”. Esto lo acompaño, casi como si fuera una guarnición, con una foto que evidencia los mensajes que este pobre primo envió al grupo familiar.

“Che, me dejaron encerrado en la terraza. Me dejaron encerrado en la terraza, hace 20 minutos que estoy gritando, llamando a todos y mandando mensajes. Nadie me da bola, borrachos de mierd…”, redactó este muchacho, que algunos podrán concluir, estaba molesto.

La situación fue como un pedazo de carne para los usuarios de Twitter, que en estos casos transforman en hienas hambrientas en busca de hechos insólitos. Para muestra un botón, presume de 192 mil “me gusta”, 7.800 retuits y 793 comentarios.

Entre estos últimos, se destacaron los siguientes: “son simplemente prioridades”, “¿qué pasó ayer?”, “maravilloso. Ayer salí a fumar, dejé la puerta entreabierta y me dejaron afuera Cara con lágrimas de alegría Menos mal que fue temprano y estaba todo el mundo lúcido”, “por lo menos lo fueron a buscar”, “el tema no es q se lo olvidaron, si no q lo hicieron con toda la intención, nadie quería al primo”, “mi suegro estando en su fábrica, mandó a mi futura señora al depósito a buscar algo que necesitaba. Acto seguido cerró las oficinas, largó 2 ovejeros belgas entrenados que tenía de seguridad, cortó la luz y se fue a la casa. No existían los celulares. Se avivó 6hs después” y “me gustaría reírme y decir que no es una anécdota”.

Por su parte, cuando este usuario se dio cuenta de toda la repercusión que generó su tuit, publicó lo siguiente en tono jocoso: “bueno oficialmente soy famoso, acepto canjes al MD”. A su vez, el primo apareció para reclamar su parte de la fama.