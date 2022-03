Verónica Perdomo es un claro ejemplo de cómo la vida te puede poner un gran obstáculo en el que creías que era tu mejor momento. Y cómo, te puede traer la mejor noticia de tu vida como corolario de largos años de lucha. A 13 años de haber sufrido un accidente cerebrovascular, en mayo será madre de gemelos, a sus 44 años.

Docente de educación especial, conductora y modelo, Verónica nació en 1977, estudió danza y teatro, y se hizo un lugar en el mundo artístico como vedette. Entre desfiles y publicidades, desembarcó en la pantalla chica, donde hizo “En vela”, junto a Pablo Marcovsky. También pisó la ficción, junto a El patrón de la vereda, lo que la catapultó para que Nicolás Repetto la lleve a DomiNico.

.

Recopilando trabajos en diferentes áreas, allá por la primera década del 2000, Verónica llegó a atravesar un gran momento profesional en el mundo artístico y televisivo. Corría el año 2007 cuando se encontraba co-conduciendo Impacto 9 junto a Roberto Menna, formaba parte del programa que conducía Gonzalo Bonadeo por TyC Sports y viajaba seguido a Chile para participar de distintos ciclos.

En 2009, en una de sus vueltas desde el país andino, Verónica comenzó con fuertes dolores de cabeza. Logró subirse al avión de regreso y, cuando llegó a su casa en Argentina, sufrió un ACV isquémico que la dejó al borde de la muerte y en coma farmacológico durante 30 días.

En 2007, Verónica Perdomo co-conducía Impacto 9, junto a Roberto Menna.

Tras una larga recuperación internada en el hospital, pudo salir, pero había perdido la capacidad de hablar, y escribir y tuvo que aprender todo desde cero: “Estuve un mes en coma y tres meses internada. De repente no sabía nada, ni una palabra, ni cocinar, ni tomar mate, tuve que aprender todo despacito”, contó invitada al programa PH: Podemos Hablar.

“También tuve una trombosis en los pulmones, y ahí casi me muero de vuelta. En ese momento, un médico agarró a mi familia y les preguntó si sabían qué quería yo, si sentían que me iba a bancar estar en silla de ruedas y ciega toda la vida. Mi papá no entendió nada, mi mamá solo decía que yo iba a estar bien”, relató.

Veronica Perdomo estuvo un mes en coma y tres meses internada tras sufrir un ACV a sus 32 años.

Tras meses de lucha y de no bajar los brazos para recuperar un ritmo medianamente normal para su vida, fue su padre, quien no se separó de su lado cuando fue internada de urgencia en el Instituto Fleni, quien murió por una trombosis intestinal. En diciembre de 2010, su hermano Gabriel, de 30 años, falleció a causa de un paro cardíaco por consumo de drogas.

Pero Verónica sabía que iba a poder ganar esa batalla y otras más. No solo tenía que salir adelante por la tragedia que atravesaba su familia, sino que debía construirse las oportunidades para poder reinsertarse laboralmente en un medio tan hostil como lo es el espectáculo.

Y esas oportunidades llegaron: en 2012, primero de la mano de "Bailando por un sueño" y, después, en la obra Viaje de locura, en el Teatro Holiday, junto a Paula Chaves y Peter Alfonso.

En 2012, Verónica Perdomo partició del ciclo "Bailando por un sueño".

Pero Perdomo fue por más e hizo un curso de stand up. Según contó, no solo le permitiría ejercitar su habla, sino también realizar una especie de “test” para poder saber si estaba “apta” para estar en un teatro. Con una pieza de seis minutos donde cuenta su dramática historia con un toque de humor, debutó en Palermo y la rompió.

En 2015, Verónica comenzó a dar charlas motivacionales: con “Elegir vivir”, en el Teatro Picadero, contó su experiencia y cómo sobrevivió no solo física sino espiritualmente al difícil episodio de salud: “Estuve un año con un casco de bicicleta porque no tenía el cráneo, y sólo me lo sacaba para dormir. Ahí, en ese momento, pensaba cosas lindas… Así, sin proponérmelo, nació la idea de las charlas. Además, porque hay muchas personas que me paran en la calle para hablarme y me piden consejos. Todo lo que tuve que luchar me demuestra que hoy tengo que estar acá”, le contó a ciudad.com.ar.

A los 44 años, Verónica recibió la mejor noticia de su vida: será madre de gemelos junto a su pareja, Adrián Gaddi. Tras un exitoso tratamiento de fertilidad, la conductora está embarazada de siete meses, tiempo prudente que esperó para contar la esperada noticia: “Estoy feliz. Le pedí tanto a Dios ser madre que se me dio”, reveló en diálogo con Intrusos en el Espectáculo.

Según contó, logró quedar embarazada en el primer intento de la fertilización in vitro. Como nunca había tenido síntomas, aseguró que le costó creerle al médico: “Nunca tuve un vómito, nunca me sentí mal, nunca sentí nada. Así que fue raro pero muy bueno para mí porque al ser un tratamiento te ponés muy nerviosa, tomás hormonas y la verdad que poner pocas expectativas fue para mí la clave para relajarme”, confió.

La conductora y actriz Verónica Perdono está embarazada de siete meses junto a su pareja Adrián Gaddi.

Además, mencionó el momento en el que le dijeron que eran dos: “Fue terrible”, aseguró, y recordó: “Me dijo ´acá hay un corazoncito, acá hay otro corazoncito ́ y yo dije ´'¡listo, es deforme!´”, bromeó. “‘No, ‘son dos bebés' me dijo y entonces ahí empecé a gritar ´¡me pusieron dos! ¡Me pusieron dos!´”, dijo en relación a la transferencia de embriones.

“Yo estaba convencida que era una y nena, eso me decía mi mamá, y son dos hombres hermosos”, concluyó, emocionada.