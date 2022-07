Mariana Alfonzo tiene 34 años, es madre soltera de tres nenes y vive en el partido bonaerense de Cañuelas. En los últimos días se viralizó en redes sociales un video en el que opina sobre los planes sociales. Sus reflexiones generaron una fuerte polémica.

La mujer, usuaria de la plataforma Kwai, se jactó de cobrar programas y no trabajar, al tiempo que se burló de la gente desarrolla una tarea laboral. Producto de eso, algunas personas que la criticaron la llamaron "La Planera".

Alfonzo, poco después de la viralización de su video, hizo un raid mediático. “Si tengo que elegir entre ganar 55 ‘lucas’ en blanco o 50 en mi casa, prefiero ganar 50 en mi casa con los planes”, dijo. Y agregó: "Si el plan duraría hasta que yo tuviera 50 sería un golazo, no laburo más".

Además, reconoció: "No estoy trabajando". Y precisamente eso no cuadra con uno de los benificios que tiene: el Potenciar Trabajo. Porque ese programa exige una contraprestación laboral. "Cobro por el plan $22.000, casi $6.000 por cada uno de mis tres hijos (por la AUH), la garrafa (social) y por la Tarjeta Alimentar $18.000. Suponete que me ofrezcan un trabajo de $80.000; no me conviene porque $20.000 irían para la niñera: estaría ganando lo mismo que estando en mi casa”, sostuvo.

"La Planera", entre otros medios, dialogó con Crónica HD (Captura de pantalla).

La decisión oficial sobre "La Planera"

El Gobierno nacional, en las últimas horas, dio de baja el Potenciar Trabajo a nombre de Alfonzo, que asciende $22.770, más el bono anunciado de $11.000. Ella ya contaba con una "suspensión parcial" debido a la falta de cumplimiento de la contraprestación laboral que exige el beneficio.

"La mujer (por Alfonzo) ya tenía una suspensión en curso por incumplimiento y ahora se le acaba de suspender de manera definitiva en función a sus declaraciones", consignaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social citadas por Perfil.com.

Los voceros precisaron que la mujer de 34 años estaba bajo la lupa de la Unidad de Gestión en territorio que lleva el control de los planes sociales, por no presentarse a trabajar.

"Se encontraba incluida en la liquidación del mes en curso del mencionado programa con un descuento parcial de la prestación por la suspensión por incumplimiento informada por la Unidad de Gestión a la que se encuentra vinculada", añadieron los voceros.

¿Qué es el Potenciar Trabajo?

El programa Potenciar Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Quienes cobran este plan deben realizar mensualmente tareas de cuidados, reciclado y servicios ambientales, construcción, infraestructura social y mejoramiento barrial y habitacional, agricultura familiar, producción de alimentos, confección de indumentaria y otras manufacturas, y comercio popular.

Qué ocurrirá con el resto de los beneficios que tiene Alfonzo

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, aseguraron que "La Planera" seguirá percibiendo el resto de los asignaciones, porque éstas no son "planes sociales" (que requieren de una contraprestación), sino que son beneficios "de carácter universal".