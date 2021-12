"En la salud y en la enfermedad", es una frase de los clásicos votos que se prometen las parejas en los casamientos religiosos y civiles. Una pareja de abuelos lo llevó al siguiente nivel y su nieta decidió compartirlo a través de Twitter. Es que ambos están internados en el mismo sanatorio pero en habitaciones separadas y como no pueden moverse, las enfermeras hacen las veces de palomas mensajeras y les llevan mensajes de amor.

"Mis abuelos están internados en el mismo sanatorio pero no se pueden ver y mi abuela le manda cartitas a mi abuelo a través de la enfermera", contó Julieta junto con la foto de uno de los dibujos de la mujer en la que se los puede ver a ambos acostados en camas de sanatorio pero como si estuviesen uno al lado del otro.

Mis abuelos están internados en el mismo sanatorio pero no se pueden ver y mi abuela le manda cartitas a mi abuelo a través de la enfermera �� pic.twitter.com/th5d9u0ZCw — Juli (@_julieme) December 13, 2021

"Le pregunté si podía subirlo y me dijo 'sí, pero después leeme los comentarios que te hacen', lloro", agregó la nieta orgullosa quien si bien no detalles de por qué están internados, aclaró que no pueden ponerlos juntos.

Twitter conmovido por la historia de amor de dos abuelos

El tuit se llenó de comentarios y muchos tuiteros los compararon con historias de películas como "Diario de una pasión" y "A dos metros de ti". Pero la mayoría aseguraron que les causó mucha ternura. "Me desmayé de amor", dijo Flores; "Amor del bueno. Que se recuperen pronto y su amor siga así eterno", les deseó Mónica Sandoval. "¿Escucharon eso? Fue mi corazón al romperse", aseguró Rocío Garcés.



A otros les sirvió para hacer un análisis sobre su propia vida amorosa. "Dios, ¿cómo se puede amar tanto y por qué no me pasa a mí?", se preguntó Franco. "Si no me van a amar así entonces no quiero nada. Qué personas hermosas tus abuelos", opinó otra usuaria.

Ahora me enamore de tus abuelos pic.twitter.com/fs2iPiWiyT — Viviana (@ViviScazziotti) December 13, 2021

"No, dale. Te jodieron la vara del amor de por vida estos dos", le aseguró Flor. "Son parte de los tiempos donde no solo se creía en los matrimonios sino que forjaban un camino por más difícil que era. Ahora las subjetividades hedonistas nacen y mueren solos, son tiempos de amor líquido", aportó Claudia Carro.

También recibió algunas propuestas. "Eso es mucho amor. Que se mejoren pronto y cuando estén de alta sacales fotos y ponelas acá para que los conozcamos", le pidió Valeria Paz. "Decime a dónde están que vamos a hacer un piquete para que los pongan en la misma habitación", propuso Julieme.