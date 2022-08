De todos los conflictos barriales que se pueden desatar entre vecinos, la ocupación de la entrada del garage suele ser la más recurrente y una de las infracciones de tránsito que más desatan discusiones.

Indignados por la repetición de la misma situación una y otra vez, muchos vecinos señalizan sus viviendas indicando que corresponde a la salida de auto, pero la “distracción” de los automovilistas los llevan a ignorar tales mensajes y a hacer literalmente lo que quieren.

En el apuro, o la urgencia, hay quienes deciden hacer oídos sordos y tapar igualmente las entradas y salidas de vehículos de casas particulares, de propietarios que ya están “hartos” de encontrar sus garajes obstruidos y, muchas veces, deciden tomar medidas drásticas.

Algo así sucedió en Resistencia, Chaco, y no terminó de la manera más armoniosa. Porque una mujer, cansada de que le tapen la salida de su vivienda, “escrachó” un auto pintándolo con aerosol y causó revuelo en la ciudad.

Según medios locales, sucedió sobre la calle French de dicha ciudad capital, cuando una mujer de unos 37 años alertó al 911 tras discutir con otra vecina.

Según contaron los efectivos, la dueña de un Volkswagen Gol estacionó su vehículo tapando la entrada de garage de una mujer, quien salió enardecida de su vivienda y la increpó, iniciando una discusión que terminó de una forma impensada.

La vecina le pintó la palabra "garage" en varias partes del automóvil (Foto: gentileza Diario Norte).

Tras la misma, la señora sacó un aerosol de su bolso y le pintó a la otra de rojo la palabra “garage” en varias partes del automóvil, a la altura de los vidrios laterales derechos delantero y trasero, como represalia por no respetar las normas de tránsito.

En el hecho intervino el personal del Comando de Operaciones Motorizadas (COM), quienes al llegar al lugar encontraron a la mujer completamente indignada, cansada de que se repita una y otra vez la misma situación. En tanto, la infractora accedió a radicar la denuncia por el perjuicio sobre su vehículo.

Un auto le tapó el garage, le tiró pintura y le dejó un cartel amenazante

Un particular situación se vivió en la provincia de Río Negro, donde un hombre no respetó el cartel de "prohibido estacionar" que había en el garage de una vivienda, y cuando volvió de hacer su trámite, se encontró con que el automóvil había recibido una multa, le tiraron pintura al parabrisas y le dejaron un cartel con una amenaza: “Aprendé a estacionar, si no para la próxima te rompo toda la trompa”.

El automóvil no respetó el cartel de "prohibido estacionar".

El auto estuvo estacionado en la puerta de la cochera durante varias horas y cuando el infractor regresó, se encontró con que tenía una multa hecha por los inspectores de la zona. Junto a la sanción, había una nota con la amenaza y pintura roja en el parabrisas, justo en la parte del conductor.