En pleno mes de diciembre, con miles de estudiantes agobiados por las tradicionales mesas de exámenes, se repite la postal de los festejos de los egresados. Si bien todos los títulos tienen su mérito por el esfuerzo, una chica contó cómo se recibió su amiga y su historia se hizo viral en Twitter.

"Tengo una amiga que hoy se recibió de bioquímica y me contó que este año rindió -necesito que presten atención- 24 finales", tuiteó Camila Zaslavsky, quien luego aseguró que perfectamente "puede poner en el CV: di 24 finales en un año".

tengo una amiga que hoy se recibió de bioquímica y me contó que este año rindió, necesito que PRESTEN ATENCIÓN, 24 FINALES — ᴄᴀᴍ (@camizaslavsky_) December 13, 2021

Por otra parte, la autora del tuit viral aseguró: “No sé cuántas materias son en bioquímica pero creo que alrededor de 50. Un dato no menor es que una gran parte de la pandemia no nos dejaron rendir finales, así que todo se acumulaba”.

En cuestión de horas el tuit superó los 70.000 "me gusta" y generó miles de comentarios entre felicitaciones, gente que no cree que semejante hazaña pudiese ser posible y otros que contaron su propia experiencia universitaria.

yo que estoy por rendir solo 2 a medio colapso mental pic.twitter.com/cs8TSoxwJB — prekokia (@Dania_con_D) December 15, 2021

"La carrera tiene al final 15 materias "cortitas" que no son correlativas, más 3 de orientación cuyo final es fácil, ahí tenés 18. Los otros 6 sí son finales normales. Esos cortitos son bastante la muerte igual. Yo di 20 en 1 año contando esos. Son 39 materias y 15 clínicos la carrera. No es que la Universidad de Buenos Aires (UBA) es una primaria ni que la mina es de otro planeta", aclaró Luciencia para quienes tenían desconfianza en la veracidad del tuit.

Ahi solo hay 18 porque no encontré los otros meses jajaja ese era mi anotador donde llevaba la cuenta �� eran tantos que ni yo sabia que iba a rendir cada día pic.twitter.com/3vTV2mvMd2 — LuniManrique �� (@lunimanrique_) December 15, 2021

Además, hubo tuiteros que relataron cómo hicieron para lograr algo semejante."Yo rendí 33 en un año. No lo recomiendo", aseguró Luni Manrique quien como no le creían decidió compartir cómo fue su cronograma de examen junto con las notas de cada uno. "Ahí solo hay 18 porque no encontré los otros meses. Ese era mi anotador a donde llevaba la cuenta. Eran tantos que ni yo sabía qué iba a rendir cada día. En una mesa de final si querías podías anotarte en "Prótesis 3, 4 y 5". Salías de una y si aprobabas pasabas a la otra", aclaró.

La amiga pic.twitter.com/iXSFcx0KZn — Pablo Jose Moisio (@PabloMoisio) December 15, 2021

Por experiencia propia, muchos recomiendan tomárselo con más calma. "Rendí 11 en 3 semanas para recibirme y creo que en el año llegué a 21 contando febrero y julio. No lo recomiendo, después de los 11 no dormía o me despertaba soñando que me faltaban materias por rendir. Me recibí de Lic. en Kinesiología y Fisiatría. Me propuse que tenía que recibirme y suerte porque, claramente, algo de suerte hubo", agregó Santiago Herlin.

La tuitera compartió una imagen de la amiga "bocha", recién recibida de bioquímica (Twitter).

Algunos usuarios próximos a rendir lo llevaron a otro nivel y pidieron su foto y la transformaron en estampita para pedirle “suerte” en la siguiente mesa.