Un nene se zafó de la mano de su papá mientras caminaban por una vereda de Haedo, cruzó la calle y casi es atropellado por un colectivo: afortunadamente, gracias a los reflejos del chofer, el menor solo sufrió algunos raspones leves y resultó ileso.

Los testigos del dramático momento gritaron ante la desesperación cuando vieron al chico de tan solo cinco años correr hacia la avenida Rivadavia y el colectivo de la línea 153 circulando en su dirección.

Lo que ocurrió luego fue un milagro, el chofer logró reaccionar a tiempo y frenó el vehículo. El ómnibus impactó contra el menor pero no lo arrolló. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de un local de indumentaria de esa misma calle.

En las imágenes se puede observar el momento en que el chico que iba junto a su papá, se suelta y corre, el chofer clava los frenos y así evitó una tragedia. También se ve cómo el padre actuó rápido y se lanzó sobre el menor que solo sufrió heridas leves y raspones.

Muchos vecinos que caminaban por el lugar no llegaron a comprender la secuencia y se acercaron a agredir al colectivero. Según trascendió, el chofer no tiene ninguna causa en su contra.

"Yo estaba trabajando y escuché gritos terribles de drama y de tragedia. Me asomé y vi al papá y al nene en medio del asfalto. Había gente que golpeaba al colectivo. Agarré y llamé al SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) casi llorando, porque no sabía qué le había pasado al nene", relató Carolina, testigo del hecho, a Telenueve.

Tod quedó registrado por la cámara de seguridad de un comercio de la zona.

Medios locales informaron que el menor tiene autismo y no llegó a comprender el peligro al que se exponía. Minutos antes del hecho el hombre había retirado al nene de la institución escolar a la que asiste.