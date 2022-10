El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre posibles lluvias para la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Después de varios días de sol, llega una jornada primaveral inestable en la que no conviene lavar la ropa.

La alerta meteorológica es para el miércoles 5 de octubre. Aunque al principio las precipitaciones estaban pronosticadas para la tarde, ahora se corrieron para la noche. Serán de intensidad leve y llegarán alrededor de las 20 horas. A la medianoche, se volverán un poco más intensas.

El clima para el miércoles 5 de octubre en Buenos Aires.

En qué otras provincias se esperan lluvias

En cuanto al resto del país, se espera que llueva en Mendoza, San Luis, Córdoba y La Pampa durante la madrugada del miércoles. La Rioja y Formosa se sumarán durante el mediodía y, Salta, Catamarca, San Juan, Misiones y Corrientes durante la tarde.

Por ahora no hay alerta de granizo, ni condiciones climáticas preocupantes para el país. Por lo tanto, no hay riesgo de desastres o emergencias. Desde la entidad encargada, expresaron que no hay que adelantarse a la interrupción de las actividades cotidianas.

Aunque todavía no se anuncian lluvias para la tarde y la noche del jueves, no se descarta que durante los 4 días del fin de semana largo (7, 8, 9 y 10 de octubre) tengan lugar diversas tormentas en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, principalmente durante el sábado. El viernes será el día más agradable, ya que la temperatura máxima que se espera es de 27 grados.

Aniversario del Servicio Meteorológico Nacional: ¿Por qué se celebra el 4 de octubre?

El martes 4 de octubre se celebra el 150.º aniversario del Servicio Meteorológico Nacional. Desde 1872, el SMN brinda información y pronósticos meteorológicos, prospectivas climáticas y alertas, con base en el monitoreo continuo de la atmósfera y en el conocimiento científico. El objetivo es "proteger a la población, favorecer el desarrollo sustentable y sostenible y contribuir a la defensa nacional".

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó un acto en el que expresó que "nada" lo hace "más feliz" que "invertir en ciencia y tecnología", porque de ese modo "nos estamos desarrollando y haciéndonos dueños de las herramientas necesarias para poder crecer". Además, estuvieron presentes el ministro de Defensa, Jorge Taiana, y la directora del SMN, Celeste Saulo.

La entidad se fundó durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Fue el primer servicio meteorológico del hemisferio sur. "Es un organismo esencial, que observa y pronostica durante las 24 horas, los 365 días del año, 17 millones de KM2, que incluyen el territorio continental, zonas marítimas y Antártida Argentina".