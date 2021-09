Un informe realizado por el Centro Nacional de Investigación de Opinión de la Universidad de Chicago, indicó que entre 13 y el 16% de la gente de entre 20 y 30 años engañó a su pareja. Pero, ¿cómo enterarse si tu novio/a te es infiel?

Diferentes expertos en relaciones amorosas indicaron cuáles son las señales que indican que tu pareja te está cometiendo una infidelidad.

En el libro "¿Cuándo? La ciencia de encontrar el momento preciso", de Daniel H. Pink, explica que las personas suelen ser infieles al final de una década; a los 29, 39, 49 y así.

Suposiciones: "En el hipotético caso"

Si tu pareja te propuso una suposición de "qué pasaría si"... debés considerar que realmente no están contentos con la trayectoria que lleva la relación.

"Cuando el pensamiento de acostarse con otro está en el aire, a menudo escucho a algún miembro de la pareja cómo es un cierto tipo de persona que le gusta, un lugar determinado, una hora del día a la que le gustaría hacerlo o incluso pueden nombrar a alguien directamente", aseguró Racine Henry, Ph.D. , propietaria de una empresa que hace terapia de relaciones amorosas en Nueva York. Henry advierte que, a menudo, estas preguntas hipotéticas conducen a "cuernos involuntarios".

Cambio de look

"¿Te gusta mi nuevo corte de pelo?", si tu novio o novia tuvo el mismo peinado durante diez años, pero llega un día a casa con un cambio radical, podría indicar que quiere impresionar a otra persona, afirmó Jonathan Bennett, consejero de parejas.

Las personas se someten a un cambio de imagen cuando quieren obtener un ascenso en el trabajo, cuando llegan a una edad significativa (cumplen los 30, 40 o 50)... o cuando comienzan una nueva relación. Por eso, si la persona se maquilló cuando nunca lo hizo o si tu novio se sacó la barba de años, es que "necesitaba nuevos aires".

Nunca sabés dónde está tu pareja

Si tu respuesta es "La verdad, no lo sé. Supongo que en el trabajo o no tengo ni idea", aquí hay algo que no está funcionando bien. Una persona en una relación comprometida y seria debería poder decirle a cualquiera dónde está su pareja cuando no están juntos. Sin embargo, alguien que esté a punto de engañar al otro (intencionadamente o no) dejará de dar explicaciones a su cónyuge, aunque solo sea para tratar de olvidar que lo tiene de primeras.

.

Hostilidad

Si tu pareja te reta todo el tiempo por tonterías, es que piensa en engañarte, ya que usualmente él o ella es quien está equivocado/a. A menudo también es el que está tratando de derribar al otro y causar problemas por el sentimiento de culpa de sus propios pensamientos o acciones.

Las personas infieles suelen tener un gran cargo de conciencia que les lleva a tener cambios bruscos de humor. De repente tu pareja es muy dulce y atenta contigo, y al segundo pasa a alguien totalmente agresivo o agresiva, es porque algo está funcionando mal.

Bethany Ricciardi, una experta en sexo y relaciones, aseguró que "tu pareja puede sentirse mejor si te hace sentir mal contigo mismo. Si es más hostil y agresiva sin explicación razonable, tal vez quieras sentarte con ellos para evaluar en qué punto estáis y saber si tiene remedio o no".

Siempre ocupado/a

Si de repente la excusa de siempre es: "Perdón, no te contesté porque tenía muchas cosas que hacer en el trabajo", preocupate. Lo mismo si antes te respondía al instante o se preocupaba por ti cada hora y ahora nada, es una señal inequívoca de que algo malo pasa.

SI además "tiene horarios nuevos", "reuniones" a altas horas de la noche, "viajes de empresa" en fines de semana, "congresos a los que tiene que acudir por obligación"... Y a ello se suma que le preguntás detalles acerca de sus compromisos laborales y te contesta con evasivas y sin mirarte a los ojos, está muy claro, te están engañando.

Cambios en las relaciones sexuales

En el caso de que a la hora de tener relaciones sexuales y a tu pareja tiene menos lívido o no se comporta igual que siempre, es porque ya tiene noches nuevas con otra persona. Si antes quería estar con vos cada noche y ahora siempre tiene algo que hacer, o bien ahora quiere practicar sexo mucho más que antes, es porque se siente culpable y no quiere que lo o la descubras.

.

Inseguridades

Las inseguridades de una persona pueden interferir con sus relaciones de muchas maneras importantes. Si tu pareja te dice "Siento que no me apreciás" o "No me valorás lo suficiente", entonces podría ser un posible signo del cual sospechar. Una persona que se siente así no solo cuestionará si es digno de estar con alguien y creará problemas que no existen sino que también buscarán la validación en otros lugares, es decir, acostándose con otras personas. Al hacer esto, busca aumentar su autoconfianza y confirmar que son lo suficientemente buenos sin tener en cuenta los efectos que esto podría tener en su relación.

"Me estás engañando"

Irónicamente, una forma fácil de saber si tu cónyuge te está engañando es con qué frecuencia te acusa a vos de hacerlo: "Seguro que me estás poniendo los cuernos". "Esto es a menudo un signo de autocompetencia, y también te echará la culpa, causando que esté a la defensiva siempre y distraído", consideró Ricciardi. "Es bastante manipulador... porque se enfadan tanto durante la conversación que empiezas a pensar que odian las infidelidades y que nunca te lo harían, cuando en realidad ya lo han hecho", añadió.