Hasta este momento, Tito Speranza, ex guardaespaldas de Ricardo Fort y que se hizo un lugar en distintos programas de televisión durante los últimos años, participaba como columnista de deportes en el programa Mirada, un ciclo que se emite por Radio Continental todos los sábados por la tarde. Sin embargo, la última transmisión no fue como las anteriores porque, luego de un cruce picante con uno de sus compañeros por un problema interno, renunció al aire.

“Les voy a robar solo 5 minutos, me vine a despedir, hoy es mi último día en el programa. Tomé la decisión después de que se hayan tomado decisiones en las que no estaba incluido, no se me dijeron y no pensaron si yo iba a aceptar o no”, expresó con la voz notablemente quebrada.

Ante la sorpresa de compañeros y oyentes, el entrenador personal aclaró: “Yo decidí no venir más al programa, agradezco a Gabriel que es el que paga el espacio en la radio y a la gente, hoy vine porque me quería despedir. Nos estaremos viendo o escuchando o lo que diga la vida o Dios en otro lugar”.

.

Luego, Tito manifestó su enojo por lo que había ocurrido que desembocó en su renuncia: “En mi vida profesional siempre entro en cualquier lugar con un delantal blanco sin manchas y me voy hoy de la misma manera. No estoy de acuerdo con cosas que pasaron, eso corresponde a decisiones del programa, así que doy un paso al costado”.

Luego del descargo de Speranza, el conductor hizo una aclaración al público: “Creo que él hace una interpretación particular de la situación. A nadie en ningún momento se le dijo que no seguiría en el programa. Yo voy a ser más claro como él tenía poco espacio…”. De manera inmediata, Tito lo interrumpió y a los gritos le dijo: “No mientas Gabriel, decí las cosas como son, si tenés huevo decilo”. La pelea quedó silenciada por una música y concluyó la transmisión.

De esta manera, a Tito le queda un sabor amargo en su debut radial tras haberse recibido de Técnico Superior en Periodismo Deportivo en diciembre de 2020. En diálogo con Teleshow, había contado que desde que irrumpió en los medios en 2009, sintió que necesitaba algo para equilibrar el nuevo escenario que se le aparecía. “Quería sumar conocimientos para este nuevo oficio que llamo el show de la tele, y sumarlo al deporte que es algo que hice toda mi vida”.