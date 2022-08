La muerte de una joven por el consumo de éxtasis, durante una fiesta electrónica, cristalizó una vez más los serios peligros que envuelven a las salidas nocturnas, en sus diferentes ámbitos. La circulación de drogas es una de las causas preponderantes de las diferentes manifestaciones violentas que tienen lugar en los establecimientos nocturnos, según lo reconocen los propios dueños, personal de seguridad y visitantes de los mismos.

Pero no solo en estos suceden dichos episodios extremos, sino también en espacios públicos y hasta en reuniones entre amigos, dentro de una vivienda. El mencionado deceso de María Agustina Di Martino, en la localidad cordobesa de Malagueño, por consumir éxtasis, y que aconteció en los últimos días; o la balacera dentro de un boliche, en el barrio porteño de Balvanera, semanas atrás, por un presunto enfrentamiento narco, colocó el enfoque en los riesgos que implica salir de noche, en el recinto que sea.

En un ambiente sumamente confiable, en teoría, una joven, de 17 años, también padeció un abuso sexual, en la madrugada del 10 de julio de 2021. Bajo ese manto de locura que cubre a la noche, Johan fue molido a golpes por dos vecinos, a la salida de un boliche, en febrero pasado.

En el interior de este, el muchacho identificó a uno de ellos porque lucía su gorra, que había perdido días atrás. Al respecto, el hombre agredido relató que “le pedí que me la devolviera, y hasta le ofrecí dinero como recompensa por haberla encontrado. Pero me dijo que sí la quería se la tenía que sacar”. Por dicha intimidación, Johan decidió alejarse de ellos, pero se reencontró con los violentos a pocas cuadras de su casa.

Allí, lo atacaron por la espalda, y le propinaron todo tipo de golpes. En consecuencia, la víctima debió ser hospitalizada, y estuvo cinco días sin abrir sus ojos, aunque salvó su visión de milagro. No obstante, quienes lo atacaron no están detenidos, e incluso se los cruzó nuevamente en un local bailable.

Pero después del infierno padecido, el joven toma muchos recaudos para salir de noche: “A ellos los esquivo, y además me movilizo en auto, sea un remís o que me lleva mi hermano”. Puesto que “si bien decidí salir de nuevo, porque no puedo vivir el resto de mi vida encerrado, la noche sigue siendo muy peligrosa, no cambio nada. Yo salgo del boliche y me subo inmediatamente a un auto, y en el trayecto a mi casa veo muchas peleas”.

Las rondas excesivas de alcohol representaron el anzuelo escogido por los agresores para cazar a su presa, según consideró la madre de la víctima. Finalmente, fueron detenidos por el hecho Lautaro Panelo, Gustavo Veliz y Jonás Almada. "A los pibes nadie los controla, ni siquiera la familia", completó la mujer.

El sentido primario de esparcimiento y diversión con el cual se asumía una salida nocturna, ha sido desterrado por una violencia inusitada, desencadenante del consumo desenfrenado de drogas y alcohol, que ha convertido a la noche en una zona de peligro.

Por M. R.