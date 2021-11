Un panadero que vende sus productos de manera ambulante y que vive en la ciudad de Córdoba se hizo viral en las redes, luego de que los usuarios subieran un video de él mientras vende pan en moto y, al mismo tiempo, pasa cuarteto con un dispositivo hecho con parlantes y un sistema de Bluetooth.

El hombre se llama Mariano Molina, quien es panadero de oficio, y quien todos los días sale a repartir pan en su motocicleta modificada, a la que le incorporó un parlante, para poder disfrutar de esta popular música, típica de la provincia serrana.

El video de Molina se viralizó en las redes sociales y fue subido originalmente en la cuenta de Instagram "Only en Córdoba", donde la publicación ya tuvo más de 20 mil reproducciones y más de 900 "me gusta". "Quartet and bread with chicharron" (cuarteto y pan con chicharrón) escribieron los usuarios de esta cuenta que publica cientos de curiosidades que suceden en Córdoba.

"Tengo esta caja porque se la compré a una chica que es tapicera, que la vendía como un baúl de juguete, se la compré con la idea de usarla como tipo caja de cadete", dijo Mariano al medio local El Doce. Además, el panadero que vende al ritmo del cuarteto contó que ese "aparatito" que compró "tenía conexión con bluetooth, con pen drive, para pasar música y todo".

.

El vendedor ambulante también manifestó que se define como "una especie de DJ móvil" que vende pan y que hace su recorrido de un extremo al otro de la ciudad de Córdoba, día a día.

En su habitual recorrida, Molina remarcó que escucha “de todo", pero lo que más le gusta es el folclore. En ese sentido, remarcó que tuvo que empezar a poner cuarteto en su "aparatito" de música porque "los chicos en la obra son más de cuarteto y de cumbia" y ellos fueron los que le pidieron que pasara esos géneros musicales.

Además, el panadero contó, risueño, que los clientes le suelen decir que "ponga La Mona", porque si no, lo "amenazan" con no comprarle más el pan.

.

Por su parte, los usuarios de Instagram comentaron la publicación original de “Only en Córdoba”. Entre los comentarios más destacados que la gente dejó en esa red social, se encuentran: "Sólo en Córdoba, papá"; "El mejor"; "Una masa".

Molina destacó que con la llegada del verano tiene la idea de trabajar en el sector de la avenida Costanera, a la vera de los ríos de Córdoba.