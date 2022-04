Antes de que Sol Pérez salte a la fama por ser la reconocida chica del clima, tuvo un pasado que muy pocos conocen. Si bien la gente la conoce por su trabajo en TyCSports, su paso por el Bailando, el programa de Marcelo Tinelli, y otras participaciones más en los medios, unos años atrás sus publicaciones y fotos en las redes eran completamente diferentes a su presente.

Desde que se hizo conocida no paró de sumar seguidores en Instagram por sus llamativas imágenes. Hace unos años, cuando fue el "boom" de la chica del momento, Sol llegó a superar los 2 millones de "me gusta" y miles de comentarios.

Sol Pérez se hizo conocida por ser la chica del clima.

Actualmente es muy común ver fotos de altas producciones de la chica del clima. Por lo general, suele ser vista modelando para exclusivas campañas de marcas de ropa que la contraten. En 2013, Sol todavía estaba cursando en la facultad. En una foto que compartió en la red social del pajarito reflejó su vestimenta a la universidad.

"Recién recién llego de la facu. Mi cara lo dice todo... no doy mas ! Que tengan buenas noches", manifestó Pérez.

Sol al volver de a facultad en el 2013.

También compartía los momentos en los que no tenía ganas de estudiar. El cansancio no la ayudaba para nada y pedía ayuda para poder continuar con su carrera. "No tengo mas ganas de estudiar... ayuuuda jaja", expresó la joven.

Un dato que casi nadie conoce de Sol es que fue seleccionada como Reina 2012-2013. La influencer contó a través de su red social en su momento y dijo que debía ir a la elección del próximo año. "El viernes 27 elección de la reina 2013-2014... tengo que ir a entregar mi reinado jaja", escribió ella.

Un diario publicó cuando Sol fue seleccionada como Reina.

Actualmente, Sol tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram y superó los 500 mil en Twitter. A pesar de que usa sus redes para hacer y mostrar su trabajo, también tiene lugar para mostrar los momentos con sus seres queridos.

Sol junto a sus amigas hace unos años.

Al principio Sol no tenía la cantidad de seguidores que tiene actualmente, por lo que los likes y comentarios eran relativamente bajos en comparación de hoy en día. Cuando apenas comenzaba llegaba a los 7 mil likes en Instagram.