Desde que salieron a la luz las capturas de pantalla de conversaciones virtuales subidas de tono entre Mauro Icardi y la China Suárez, el mundo no dejó de estar pendiente de la decisión que tomaría Wanda Nara sobre su matrimonio con el futbolista.

De acuerdo con la anteúltima publicación del jugador del Paris Saint Germain en su cuenta oficial de Instagram, donde se lo ve muy cercano a su esposa hablando de espaldas a la cámara, la diva lo habría perdonado luego de exponerlo mediáticamente al mundo entero.

“Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas, te amo”, fueron las palabras que acompañaron el posteo del rosarino en el epígrafe. Y completó, en un claro tono de arrepentimiento: “Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenés el perdón de a quiénes heriste”.

Además, pocas horas atrás, Icardi ratificó su amor por Wanda Nara con otro posteo tierno en el que ambos sonríen a la cámara abrazados y escribió: “abrázame fuerte y no me sueltes nunca”. Esta publicación ya cuenta con casi 500 mil “corazones”, mientras que la de ayer, superó el millón de “likes” y cosechó decenas de miles de comentarios.

Gracias a estos indicios, todo parecería indicar que la crisis de pareja entre la mediática y el futbolista se terminó y que el matrimonio iniciará un largo proceso hasta volver a la normalidad y establecer vínculos de confianza.

Final feliz o no, de lo que muchos otros usuarios de las redes sociales no dejaron de comentar esta semana fue de los “pocos códigos” que tiene la China Suárez en el amor y de su target específico con los hombres que estaban o están en una relación estable. Aunque claro, no es toda su responsabilidad: ellos son los que deciden iniciar un romance y serles infieles a sus parejas.

A modo de broma, algunos internautas señalaron que la ex Casi Ángeles es tan hermosa y carismática –una de las más lindas de la Argentina, para muchos- que es imposible resistirse a sus encantos. Por esto es que en las últimas horas, una twittera inició una encuesta en su cuenta virtual que terminó volviéndose viral: “Sos la China Suárez y podés conquistar a cualquier hombre o mujer del planeta. ¿Por quién vas?”, disparó.

Fuente: (Twitter @AleksaHaVuelto)

“Tom Hiddleston”, “El Chino Darín o Timothee Chalamet”, “¿Por qué solo uno? La China tuvo varios…”, “Tom Hardy”, “al joven Marlon Brando”, “Mick Jagger”, “Ryan Gosling”, “Jason Momoa”, “Ashton Kutcher”, “Luis Miguel, en época óptima”, “Jake Gyllenhaal” y muchas otras respuestas más, entre gifs y fotos de hombres con miradas seductoras y pechos al descubierto, comenzaron a acumularse en la caja de comentarios del tweet. ¿Tendrá tal poder de conquista la China Suárez?