Luego de la situación insólita registrada este viernes en el barrio porteño de Palermo, en donde una mujer estacionó su auto Honda en una parada de colectivo y se indignó al ser grabado por una persona al momento de cometer la infracción.

En diálogo con cronica.com.ar el hombre que grabó a la automovilista contó como fue la situación previa al comienzo de la filmación y la manera en que complicó la mujer a las personas que estaban presentes en la parada.

"Esto ocurrió un poco antes de las 4 de la tarde. Yo venía de comprar unas cosas y veo que esta señora retrocede con el coche para estacionar justo en la parada de colectivos donde había gente", aclaró Gustavo.

Al respecto, sostuvo que había varias personas en la parada, entre ellas, una adulta mayor, quien tuvo que bajar hasta la calle y ser ayudado para subir ya que el auto no permitía que el omnibus se colocara donde estaba la gente.

"A mí me indignó cuando vino el colectivo y la mujer mayor tuvo que ir casi a la esquina, bajar la calle y tuvieron que ayudarla a subirse. La subieron, el colectivo arrancó y se fue. Ahí fue que le dije ´señora, no puede estacionar ahí´y vi que tenía el cartel de discapacidad. Y ella me respondió: ´Disculpame pero yo soy discapacitada y puedo estacionar donde se me da la gana", contó Gustavo.

Y continuó: "Entonces yo le dije ´No, señora, donde se le da la gana no, puede haber otra gente que necesita subir al colectivo´. Y me dijo ´vos no sabés nada de leyes, debés ser un planero´ y ahí la empecé a grabar”.

A la automovilista se le labró una infracción de tránsito por $16.050 debido a que estacionó en un lugar donde no le estaba permitido.