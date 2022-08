El Gobierno anunció la semana última un nuevo esquema de tarifas para los tres servicios públicos básicos: electricidad, gas natural y agua potable. Se avanzará con una reducción de los subsidios, que será parcial para algunos usuarios y total para otros, y se aplicará de manera diferenciada.

Según lo comunicado, el primer aumento regirá en las boletas de electricidad y gas a partir de septiembre próximo e impactará en octubre.

En el caso del agua, el incremento será de 10% en octubre -un segundo aumento previo a la segmentación- y tendrá su resultado en noviembre. Desde mes, 524.163 usuarios (el 20% del total) pagarán la tarifa plena.

Luz y gas: la división en tres grupos de usuarios

La administración nacional, para la implementación del nuevo esquema tarifario de gas y electricidad, estableció una división en tres grupos de usuarios:

-Nivel 1: los de mayores ingresos (por encima de $364.758,80 por hogar) o los que no se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Este grupo dejará de recibir la asistencia estatal en forma gradual y está integrado por unos 400.000 que llenaron el formulario, además de otros casi 4 millones que no se inscribieron.

-Nivel 2: los clientes de ingresos medios, que mantienen los subsidios pero con un tope de consumo (variable según la zona). Son 3,4 millones de usuarios (38%) de los 9 millones que se inscribieron en el RASE.

-Nivel 3: los usuarios de menores ingresos o beneficiarios de tarifa social, que no tendrán incrementos en sus respectivas facturas. Son unos 5 millones de usuarios (56,7% de los inscriptos).

En lo relacionado con la electricidad, se informó que se subsidiará hasta 400 kilovatios-hora (Kwh) mensuales, por lo que alrededor del 80 por ciento de los hogares preservará el beneficio, ya que cerca de un 20% supera este tope.

Gas: la nueva situación para cada Nivel

Para el gas, se tendrán en cuenta factores geográficos. En este contexto, según explicaron desde el Ministerio de Economía, en el centro y sur del país alrededor del 70% de los usuarios residenciales tienen un consumo eléctrico promedio por debajo de los 325 Kwh, mientras que en el AMBA la cifra es mayor.

Para este servicio, el nuevo esquema en el que se agruparon los usuarios muestra que en el Nivel 1 quedaron 269.725 clientes; en el 2, 2.880.090; y en el 3, 2.599.550. Pederán el subsidio por completo para todo el consumo, con un aumento que alcanza el 167%.

A los integrantes del Nivel 2 se les mantendrá la tarifa vigente. Mientras que a los comprendidos en el Nivel 3 se les subsidiará un volumen equivalente al 70% del promedio de los umbrales mínimo y máximo de cada categoría y subzona. El excedente aumentará también un 167%. Por ejemplo, un hogar de Nivel 3 que en junio abonó una factura de gas de $1650, en enero, pagará $2.146.

Las condiciones para los usuarios de la electricidad

En el caso de la luz, en el RASE se registraron 8.890.998 de usuarios para mantener los subsidios a la energía eléctrica, de los cuales 399.156 (4,49%) corresponden al Nivel 1; 5.040.120 (56,69%) al Nivel 2; y 3.451.722 (38,32%) al Nivel 3.

Se aplicará un tope de consumo de 400 kWh mensual por hogar para mantener la tarifa con la asistencia estatal y otro de 550 kWh para las localidades que no cuenten con gas natural por redes. El Gobierno estimó que un usuario de altos ingresos de Edesur, con un consumo medio de 300 kWh, el monto sin impuestos pasará de $1467 a $2285.

¿Cómo quedarán las boletas para los usuarios de agua potable?

La quita del subsidio del agua potable, en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, se realiza sobre tres áreas que la empresa estatal AySA agrupó de acuerdo con su código de zonificación, que se desprende de su marco regulatorio. Los usuarios del segmento alto (500.000 hogares) perderán la totalidad de la asistencia estatal desde el 1 de noviembre.

Los de medio (980.000 usuarios) y bajo (1,1 millón de clientes) tendrán una quita en forma progresiva. Los primeros hasta marzo del 2023. Los del segmento bajo continuarán con un 15% hasta mayo del 2023.

La situación de las tarifas de los comercios

El subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, brindó detalles al respecto en una entrevista radial. “La quita de subsidios para el gas es sólo residencial, no se va a tocar el tema comercios. En cuanto al precio del gas se mantiene el subsidio, mientras que para el costo de transporte y distribución en el servicio de gas por redes no hay subsidios. Para los comercios y las pymes no hay segmentación, la segmentación en el gas es por ahora exclusivamente para el nivel residencial”, precisó.

En lo que respecta a la energía eléctrica, los usuarios de este sector perderán los subsidios de la misma forma que las viviendas: “Para los comercios, la decisión es que tengan una quita parcial de subsidios igual que el segmento residencial. No entendemos que la energía sea más barata para hacer negocios que para vivir. Pero se van atender situaciones particulares y se está trabajando junto con las provincias”, manifestó por su parte Santiago Yanotti, subsecretario de Energía Eléctrica, en declaraciones a la prensa.

¿Qué pasará con los consorcios?

La quita de subsidios a los tres servicios públicos básicos abarcará a los consorcios, que suelen recibir facturas conjuntas para los servicios comunes, tales como calefacción central, ascensores e iluminación en espacios compartidos.

Por su parte, la secretaria de Energía, Flavia Royón, se refirió específicamente a la luz. Y explicó que los edificios quedarán en la categoría de “usuarios generales”, lo que implica la pérdida del beneficio y el posterior encarecimiento pronunciado en las expensas.

Pero la funcionaria anticipó que será de manera paulatina."En el primer tramo se va a retirar el 20% del subsidio; en el segundo y tercer tramo, el 40% (respectivamente). Van a ser bimestrales, en seis meses se eliminan (los subsidios)”, adelantó Royón en diálogo con el canal Todo Noticias (TN).