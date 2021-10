Susana Giménez volvió a ser noticia en Argentina después de anunciar que se retiró del amor y le cerró las puertas a los hombres. "Ya no tengo ganas", expresó con un profundo lamento. Las declaraciones de la conductora se dieron luego de que le entregaran el premio Mujer ícono de América en el American Business Forum, en un evento que tuvo lugar en Uruguay.

.

En ese contexto, la diva dialogó con el periodista cubano Ismael Cala, quien le consultó acerca de su vida amorosa. Y curiosamente, la diva respondió: "Yo no quiero tener un hombre más, estoy harta. He sido amada. He amado menos de lo que me amaron". Asimismo, resaltó que "aparte, a mí me gusta la gente más joven que yo, y sufrís, ya no se puede".

Incluso, y como si fuera poco, la reconocida conductora explicó qué es lo que le sucede cuando se enamora: "Una maldición árabe es 'Ojalá que te enamores', y es bastante cierta. O te meten los cuernos, o te engañan, o te afanan". Con cierta resignación, la presentadora que triunfó en Telefe enfatizó: "Es la verdad. Hay que amar de a dos, pero yo ya no tengo ganas".

Por otra parte, el comunicador le consultó a Susana si se consideraba "asexual". Sin embargo, la actriz manifestó de manera contundente: "¡Tampoco! No quiero una pareja estable, no quiero un tipo que duerma en mi cama. Salgo de vez en cuando, pero no cosas largas".

.

En tanto que sobre la terrible experiencia que vivió en junio pasado cuando se contagió de Covid, asaeguró: “Me emociona sentirme viva, en el escenario y en el pasto de mi casa”, aunque no olvidó cómo la pasó desde que empezó a sentir los síntomas. “El terror en el cuerpo y sentir que partís, sufrí como nunca. Lloraba todo el día, te sensibiliza mucho”, recordó.

Cabe destacar que la diva de la televisión local vive desde hace más de un año en Uruguay y, por el momento, no planea volver a radicarse en Argentina.