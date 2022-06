Tamara Báez, la novia de L-Gante, no se quedó afuera de la polémica y fulminó a Amalia Granata con una durísima respuesta. A través de sus historias de Instagram, compartió una comprometedora foto de la diputada santafesina ¡Mirá!

Hace unos días, la legisladora por la provincia de Santa Fe criticó fuertemente la carrera musical de Elián Ángel Valenzuela y sostuvo que “le queda grande la palabra artista”. Sus malintencionados comentarios no tardaron en generar un gran revuelo en las redes sociales y en el ámbito del cantante.

No obstante, de la vereda de enfrente no se quedaron callados. En esta oportunidad, fue Tamara Báez quien defendió al padre de su hija, Jamaica, con una irónica y durísima fotografía de los inicios de Granata en el medio.

“La que se hizo famosa por contar que se acostó con Robbie Williams…”, escribió la influencer, junto a dos fotos de la modelo y panelista completamente desnuda, en un programa conducido por Roberto Pettinato.

Tamara Báez le respondió a Amalia Granata por sus críticas a L-Gante.

Previamente, L-Gante le contestó a Granata con una chicana que fue validada por sus más de 5 millones de seguidores. “Si Amalia se alteró por se enteró que me dieron una distinción como artista en la música y la cultura, imagínate si se entera que tengo como cinco”, compartió, por su cuenta personal de Instagram.

.

¿Cuál fue la polémica entre Amalia Granata y L-Gante?

Hace unos días, el cantante de “Cumbia 420” recibió una distinción como “reconocimiento a su esfuerzo y perseverancia en la música y la cultura”, la cual mostró con orgullo por medio de sus redes sociales: “Gran detalle que veo siempre acá en mi casa”, sostuvo, al mostrar la placa colgada en un mueble de su hogar.

El reconocimiento que recibió el artista.

Sin embargo, este premio no le causo agrado a la panelista y, en diálogo con Radio Mitre, fulminó a L-Gante: “Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional, pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel”.

“¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’! Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia”, agregó con ímpetu.

Durante el programa, su compañera Mariana Brey decidió defender al cantante de cumbia asentando que el arte “es totalmente subjetivo”, pero su intervención generó más enojo en Granata, quien le pidió que no la tratara como una “ignorante".