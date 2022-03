Desde que Tamara Báez salió del anonimato y se presentó en sociedad como la novia del trapero L-Gante, su nombre no pasa más de unos días fuera de las tendencias de las redes sociales. La joven madre se convirtió en toda una influencer, compartiendo el detrás de bambalinas de la vida de su pareja y su familia.

Tanto sus seguidores como los fanáticos del creador de la cumbia 420 están pendientes de las redes sociales de Báez, quien recibe miles de interacciones con cada posteo. Y mientras la mayoría son amistosas, la novia de L-Gante tampoco es inmune a las críticas. En las últimas horas, la influencer compartió un corto video de su hija, Jamaica, y recibió un comentario que la hizo salir a aclarar el panorama.

.

A través de sus historias, la joven de 21 años se mostró disfrutando de la compañía de su hija con una foto y un breve video de la bebé jugando con una figura miniatura de su papá. Una de sus seguidoras se percató que, en el clip, se puede ver una pequeña mancha color piel en el cachete de Jamaica. Confundiendo la mancha con maquillaje, la usuaria confrontó a Báez por mensaje directo.

"Tami, ¿por qué tiene base Jami?", interrogó la internauta, cuya identidad permaneció anónima en las historias que compartió Báez. Para evitar que nuevamente surjan rumores con respecto a la crianza de su hija, la influencer decidió aclarar la situación con una nueva historia de Instagram.

La influencer aclaró la confusión de la usuaria con humor. ( Instagram: @tamibaez429)

En la imagen, donde muestra la captura de pantalla del mensaje que recibió, la influencer dio sus explicaciones: "Tiene crema porque le picó un mosquito, no maquillo a mi hija che", expresó Tamara, que se tomó la consulta con humor y adjuntó sus palabras con varios emojis de caritas llorando de la risa.

"Quieren y no pueden": la respuesta de Tamara a las críticas por sus fotos filtradas

El nombre de Tamara Báez circuló con fuerza por las redes sociales hace pocos días, cuando una fuente anónima filtró fotos del pasado de la influencer como parte de un intento de extorsión digital. Las fotos, que mostraron a la joven madre con el pelo morocho, flequillo y ropa deportiva, despertaron fuertes comentarios en las redes sociales.

La novia de L-Gante recibió críticas tras el filtrado de sus fotos privadas.

Como siempre, Tamara salió a defenderse de las críticas, esta vez a través de un mensaje de Facebook: "16 años sí era re contra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes chichis que quieren descansarme a mi justo a mí, la piba más normal que existe", escribió.

"Yo siempre de barrio como ahora, me puse un poco de labios me arregle la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden. Les duele una banda verme bien. Esa foto es del documento que fui a las 3 am hacer fila sin dormir cuando era una nena. Las quiero y sigan mis pasos no exploten cuando me vean las lolas hechas", concluyó, firme.