Tamara Báez supo hacerse un lugar entre los titulares de los principales programas de chimentos. Si bien sigue siendo la pareja de uno de los músicos del momento, la joven comenzó su camino personal y ya es una consagrada influencer.

A través de sus redes sociales, la pareja de L-Gante comparte su día a día con sus seguidores: fotos y videos con amigos, cambios de looks, retoques estéticos e imágenes de su pequeña hija Jamaica, fruto de su amor con el precursor del RKT.

Pero como no podía ser de otra manera, las redes sociales vienen de la mano de las críticas despiadadas en manos de los llamados “haters” u odiadores de internet, que Báez sufre a diario y que no duda en salir a responder.

Según ella misma reconoce, lo que más le molesta a la joven son las fotos que circulan con su “antes” y “después”, asumiéndolo como un “Tamara sin plata” y “Tamara con plata”, haciendo alusión a los cambios en su estética, como ropa, peinado y retoques faciales.

El intercambio de Tamara Báez con una amiga por Facebook (Foto: captura Facebook).

Lejos de amedrentarse, la influencer sale a responderles con todo a sus detractores: “¿No se cansan de hacer el mismo meme de ‘Tamara Báez con plata’ ‘Tamara Báez sin plata’. Soy la misma persona”, comenzó diciendo en un posteo. Y cuestionó: “¡Dios! Tenía 14 años, era una nena, me fui a hacer el documento a las 4 de la madrugada con mi mamá, me vestía con ropa deportiva porque sigo siendo de barrio. Tenía flequillo, me sentía turrita ¿Y? ¿Qué problema hay?”, dijo en una publicación.

Luego, y mediante un post en su cuenta de Facebook, Tamara recordó las épocas en que se las rebuscaba vendiendo sándwiches de milanesa junto al ahora reconocido artista de cumbia: “De última, si les molesta la Tami Báez con plata segundeen a sus novios a vender sándwiches de milanesa o lo que venga para que triunfen juntos jajaja. Están re dolidas. Se creen re buenas compartiendo ese meme, pará, 14 años tenía, una nena”, insistió.

Tamara Báez y L-Gante están en pareja hace cinco años.

En los comentarios del post, una amiga desempolvó una divertida anécdota sobre su pasado como vendedora de comida, y destacó el excelente servicio que brindaba junto al autor de cumbia 420: “Altos sanguches eran, wacho. Encima atención 24 horas. Sí, una vez le mandé a Elián y me hicieron uno a las 2 AM. El que persevera alcanza, compita. Más que merecido lo tienen”, destacó.

A lo que la mamá de Jamaica no dudó en avalar: “Te juro, Dani, me hiciste poner a fritar milanesas a las 2 AM y Elián ayudándome. Gracias de verdad”, le respondió, reconociendo su apoyo.