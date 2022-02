Hoy en día es tan común ver como algunos usuarios de Twitter o Instagram se vuelven virales por compartir contenidos que impactan en la gente y repercute un hecho cotidiano.

Así es el caso de un joven que publicó una captura de pantalla de la conversación en WhatsApp con su ex pareja en Twitter. La mujer lo amenazó con cortarle sus partes íntimas si el hacía algo que no debía. Los mensajes causaron indignación y odio en los seguidores que leyeron la publicación del usuario @lopezms17.

"Una sola cosa, estoy demasiado loca", advirtió la chica a través del mensaje a su pareja. Luego agregó: "donde me entere de algo, te corto el pi..."

Claramente, no se trata de un mensaje que transmita tranquilidad o algo similar. Todo lo contrario. La mujer usó palabras violentas que causen miedo en el hombre. "Hijo de p..."

.

"O te hago una macumba para que nunca más se te pare si no es conmigo", lo amenazó la chica. Después para cerrar la conversación le puso "ojito e", para que no se le ocurra en ningún momento por su cabeza en estar con otra mujer que no sea ella.

Este posteo superó los 35.000 likes, tuvo más de 4.000 citas y retuits y "Markito", quien compartió la imagen dijo que su novia “todavía es menor” tratando de justificarla.

La publicación del chico.

Otro caso de violencia por " WhatsApp"

Hace unos años, una mujer de 25 años de edad lo denunció a su marido por agresión. El hombre la maltrató y le pegó en horas de la madrugada "porque seguía en línea en WhatsApp".

La mujer contó que le llegó un mensaje en el grupo de padres del colegio de su hijo de 7 años, por esa razón ingresó a la app, pero el hombre no le creyó.

.

El marido creyó que ella se estaba escribiendo con otro y comenzó a pegarle "trompadas" en la cara a su mujer. Ella corrió hasta la cocina y agarró un cuchillo para defender.

Finalmente, el hombre se fue corriendo de la casa y la mamá del niño fue a hacer la denuncia.