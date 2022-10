El diputado libertario José Luis Espert volvió a ser noticia este martes por amenazar a Walter Sola, un intendente santafesino. ¿El motivo? Este hombre habría agredido física y verbalmente a su cuñado, quien trabaja como productor agropecuario en la mencionada provincia.

"Te seguiré hasta abajo de la cama", sentenció el referente liberal con relación a su disputa con Sola —jefe comunal de Villa Saralegui, Santa Fe—. Cabe destacar que el presunto autor fue denunciado por golpear junto a su hijo a Leonardo González Kees, familiar del legislador de Avanza Libertad y dueño de una cabaña que se dedica a la cría de ganado en el norte santafesino.

Según detallaron medios locales, el móvil de semejante ataque sería "la colocación de una tranquera en uno de los ingresos al establecimiento" situado en dicha jurisdicción.

El comunicado de la Sociedad Rural de Santa Fe.

Desde Sociedad Rural de Santa Fe emitieron un fuerte comunicado en repudio de esta actitud hostil: "Él acudió a la Comuna, ámbito apropiado, a pedir explicaciones por el accionar y recibió como respuesta una golpiza con modalidad patoteril y amenazas de muerte por parte del Presidente Comunal citado y su hijo".

Por otra parte, es menester destacar que Kees fue asistido en un hospital de la ciudad de San Justo. Allí, le diagnosticaron traumatismo de cráneo sin perdida de conocimiento, eritema en el pabellón auricular y en el maxilar izquierdo.

José Luis Espert mostró su repudio en redes sociales

Luego de que la información trascendiera públicamente, José Luis Espert se expresó a través de su cuenta de Twitter. El funcionario se refirió a la situación que tuvo como víctima a su cuñado y apuntó fuertemente contra el intendente santafesino.

"Walter Sola. Te seguiré hasta abajo de la cama. Hijo de p...", tuiteó el hombre de Avanza Libertad. Además, adjuntó un artículo que relataba lo sucedido y arrobando al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y a la senadora de Juntos por el Cambio, Carolina Losada.

En el comunicado, la Sociedad Rural de Santa Fe también enfatizó: "Discrecionalmente, fija montos de tasa rural excesivos y vulnerando la legalidad, sin rendir cuentas, menospreciando los derechos de los contribuyentes, creyéndose dueño del distrito y olvidando que no es más que un mero funcionario público, con obligaciones".

Asimismo, cabe destacar que la denuncia policial fue radicada en la Comisaría 11° de Villa Saralegui e interviene el fiscal Guillermo Persello de San Justo. Por otra parte, Leonardo González Kees, dio más detalles sobre lo acontecido al medio local Aire de Santa Fe.

"Fui a hacerle un reclamo, me tiró el celular y solo recibí una feroz golpiza", precisó y luego completó: "Teníamos un conflicto por una tranquera y la comuna la levantó. Fui a quejarme y lo filmé por los antecedentes de violencia que tiene, pero jamás imaginé que me iba a arrebatar el celular y me iba a pegar. Se irritan padre e hijo y me pegan delante del policía. Tengo patadas en el cuello y la oreja".