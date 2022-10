La épica definición del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol, entre Boca —Independiente y Racing— River, llenó de especulaciones la semana previa sobre cómo jugarían el equipo de Marcelo Gallardo y el de Julio César Falcioni porque un resultado podía convertir en campeón a su clásico rival. Ante la opinión de Carlos "Mono" Navarro Montoya sobre una supremacía de Boca, protagonizaron un tenso cruce con Oscar Ruggeri.

Boca empató su partido contra Independiente 2-2 y River venció a Racing por 2-1. Estos resultados le permitieron al equipo de la Ribera dar una vuelta más en el fútbol profesional y bordar la estrella 73 de su historia.

Festejos de Boca Campeón / Twitter @BocaJrsOficial

Además de haber salido campeón en la liga, los xeneizes también salieron campeones del torneo de Reserva y del campeonato de fútbol femenino. Ante esta situación el ex arquero del club, el “Mono” Navarro Montoya subrayó que hay una “supremacía” de Boca en el torneo local, lo que provocó un tenso cruce con el ex defensor Oscar Ruggeri.

En el ciclo televisivo F90 emitido por ESPN, Navarro Montoya aseguró que el flamante campeón es “el club más potente” porque “ha marcado una supremacía en los últimos siete años” debido a que “de los últimos cinco ganó 3”.

Sin embargo, el defensor campeón del mundo con Argentina en 1986 arremetió recordando que River bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo “fue superior a todos durante sus ocho años como entrenador” mientras que los demás clubes “cambiaron de entrenador constantemente”.

Ante la aclaración del Mono que su análisis se basaba en el plano local, Ruggeri arremetió: “El fútbol nuestro juega Copa Libertadores, copas internacionales”, en clara manifestación a que Boca no sale campeón internacional desde el 2007.

Ser campeón de copas internacionales o hacerse fuerte en el plano local: El debate constante de los clubes argentinos

“Creo que Boca es el equipo más potente de Argentina porque tiene un proyecto que se ha consolidado durante los últimos años. Boca va a ser campeón por segundo año consecutivo de todas las generales de Inferiores”, argumentó Navarro Montoya.

En tanto Ruggeri remarcó que le parece extraño que Boca haya salido campeón ayer (por el domingo) y se hable “sobre siete años y una supremacía” porque este campeonato local no borra los torneos que ganó River ni la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid en la que River venció a su clásico rival por 3-1.

Para el ex defensor “los clubes abarcan todo”. "¿Se habla de lo local, pero cuando juegan torneos internacionales no decimos nada?", cuestionó el cabezón en la discusión con el ex golero de Boca e Independiente.