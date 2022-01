En las últimas horas, se conoció un terrible hecho que tuvo lugar en un boliche de la localidad balnearia de Villa Gesell. ¿Qué ocurrió? Una joven 22 años denunció haber sido violada por dos pibes en la discoteca "Dixit". Por este motivo, el equipo de Crónica HD fue a la puerta de este sitio a charlas con quienes estaban se encontraban en las inmediaciones.

Los investigadores todavía intentan dilucidar qué fue lo que pasó durante la madrugada del día sábado, en la que la mujer, aparentemente con un avanzado estado de ebriedad, fue acorralada por dos pervertidos y posteriormente abusada por ellos.

El hecho ocurrió dentro del boliche Dixit, en Villa Gesell.

El equipo de Crónica conversó con Nahuel, un chico que había comprado la entrada para el boliche y tras conversar en un tono elevado, comenzó una discusión en la que se ponía en duda la responsabilidad de las autoridades del local bailable, como así también la de los dueños del predio.

Cristian Echeverría, corresponsal de Crónica HD en el partido de Pinamar, dejó en clara su postura acerca de lo acontecido y el chico le respondió: "Vos decís que no me importa, ¿cómo que no me importó?".

A esto, Echeverría optó por cuestionar la postura del muchacho, advirtiendo que él, conociendo la situación, había decidido asistir de todos modos. "No conozco tanto la situación como para decir que es culpa de la discoteca", replicó el pibe y agregó: “Yo creo que es mucha más la culpa de esos dos tipos que la violaron que del boliche que la dejó entrar”.

De pronto, una amiga de Nahuel se metió en la conversación y defendió la postura del joven. ¿Qué fue lo cuestionable de este episodio? El tono vehemente y hostil de ambos chicos.

Luego de unos segundos de exaltación entre los tres implicados, se bajó el tono y los periodistas que estaban en el piso pudieron dialogar con el entrevistado. Allí, se le hizo la siguiente pregunta, “¿Vos creés que la discoteca tiene responsabilidad por haberse violado a una chica dentro y haberla dejado entrar alcoholizada?”.

“Yo pienso que no soy quien, porque yo no estudié de leyes, no sé el reglamento de un boliche, no sé cómo fue la situación. No estoy capacitado para responder lo que me preguntan. Usted le hace preguntas capciosas a gente común, que le puede responder cualquier cosa”, respondió.

Por último culminó: “Que es una situación grave, es una situación grave, pero que la gente tenga que dejar de salir por esa situación… ahí no sé”.