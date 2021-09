Responder historias en Instagram no siempre tiene que ver con “chamuyar”, ya que hacer lo propio con amigos para reírse o chicanearse entre ellos es algo común. Sin embargo, en este caso que se hizo viral en las redes sociales quiso ser lo segundo pero por accidente terminó siendo lo primero.

Resulta ser que Alina, una joven que estaba paseando por las famosas “stories” hasta que vio las que una amiga suya había subido. Una de ellas, parecía ser una cena medio romántica. Seguramente como parte de un chiste interno, le contesta en un tono muy sutil:“¿a quién te vas a co…er hoy?”.

Sin embargo, hubo un error de cálculo. No se dio cuenta que ya había pasado el perfil de su amiga y la respuesta fue a parar a un muchacho con el que esta chica nunca cruzó palabra. Al darse cuenta de lo que le acababa de pasar, atinó a eliminar su mensaje, pero ya era tarde, ya había sido leído.

Debajo del tuit inicial, compartió la respuesta del receptor, quien visiblemente sorprendido, replicó en tono irónico que “en principio al plato de ceviche”.

Quiso compartir su desgracia y lo hizo a través de Twitter, donde su historia se hizo viral. Para ejemplificar esto, al momento de escribir esta nota, el posteo cuenta ya con 10 mil “me gusta”, 103 retuits y 23 respuestas. Entre estas últimas, se destacan las siguientes: “si el flaco no duerme y te contesta 'a vos', te tenés que ir”,“todo es remontable, como cuando le mandé una foto de un ex a mí mejor amiga mostrándole lo flaco y cambiado que estaba, y cuando me contestó me di cuenta que se la había mandado a mí actual” y “¿Ahora donde te vas? ¿Con quién? me decía una amiga. Serán del mismo club ustedes? Jaja”.

En cuanto a su posteo original, subió una foto de un niño con cara de preocupado y el siguiente texto: “estaba viendo historias de mi amiga y había una cena muy romántica así que le contesté: 'A quien te vas a co…er hoy? ' hasta que pasé de stori y me di cuenta que ya no eran las stories de mi amiga y eso era de un flaco al que nunca jamás le hablé… y ya lo leyó”.

Este es el malentendido viral