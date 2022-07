Luego que en los últimos días, sorprendiera la noticia de que un puma suelto había sido captado por las cámaras de seguridad, merodeando por la localidad balnearia de Villa Gesell, en las últimas horas, una mujer de la ciudad de Ullum, provincia de San Juan, fue víctima del pánico al encontrarse cara a cara con un felino que atacó a sus dos mascotas.

Tras realizar la denuncia correspondiente en la Comisaría 15°, las autoridades locales llevan adelante un rastrillaje debido a que el mamífero continúa sin aparecer, es por eso que se recomendó a la sociedad que permanezca en sus casas y que tomen las precauciones correspondientes.

Qué dijo la vecina sanjuanina dueña de las mascotas atacadas

“Me dio mucho miedo por mis hijos. Es la primera vez que me pasa. Era la 1 y media cuando dormíamos y escuchamos que algo topetaba con la puerta de afuera, que gracias a Dios tiene rejas. Mis mascotas estaban fuera y jamás me iba a imaginar con que en el fondo había un puma, pensé que los perros peleaban porque una había tenido crías”, contó Soledad Pérez, dueña de la casa, situada en el Callejón La Falda, según consignó "El Tiempo de San Juan".

Desafortunadamente, el puma atacó al canino de menor tamaño, pero no conforme con ello también se llevó a otro perra del lugar.

La mujer relató que escuchó ladrar a uno de sus perros, y al observar por la ventana advirtió la presencia del felino. Al abrir la puerta, se encontró con una escena que la atemorizó: el puma que la miraba fijamente, mientras que su caniche yacía muerto en medio de un charco de sangre, y su otra perra, que acababa de parir, colgaba de la boca del animal salvaje.

Inmediatamente, la mujer dio aviso a la policía local. “Con el perro y todo se dio vuelta y nos miró. En ningún momento soltó a la perra, fue un momento horrible”, recordó.

En ese contexto, la vecina totalmente consternada por la situación, detalló: “Cuando salí veo a la caniche muerta y le dije a mi hija que me pasara el teléfono porque se escuchaba en el cañaveral que gritaba la otra perra, que hace poco había tenido cría. Prendí la linterna del celular y vi que el puma agarraba a la perra. Giró, nos miró y no hizo nada, pero en ningún momento soltó a mi mascota. Fue un momento horrible. En dos segundos hice dos pasos y me metí a la casa”.

Cuando el puma escapó de la escena y se perdió en medio de los pastizales, la mujer cerró la reja y no salió más. “Apagué las luces de adentro para ver hacia afuera ya que no había luz. Escuché que hizo gritar a la perra, y ahí llamé a la Policía. Mis otros hijos lloraban, y cuando salí la perra ya no apareció nunca más”, lamentó.

Ante el llamado de la vecina, personal de la seccional y efectivos de la Policía Ecológica se hicieron presentes en el lugar para rastrear al puma, aunque aún no dieron con el animal, de manera que continúan trabajando en la zona.

Por su parte, Jorge Scellato, subsecretario de Conservación y Desarrollo Sustentable de San Juan, dijo que la aparición del puma en Ullúm estaría relacionado directamente “al temporal” que azota a la zona cordillerana.

“Estos animales tienden a bajar y buscar comida. Es así que ha matado a un perro y arrastró a otro”, explicó el funcionario durante una entrevista para Canal 3 de San Juan.

Aunque el animal no volvió a ser visto, se encontraron “rastros” que permitieron determinar que se trata de un puma adulto.

Es por eso que Scellato recomendó a los vecinos de Ullúm y alrededores que permanezcan en sus casas y tengan la precaución correspondiente. Mientras tanto, las autoridades llevan adelante el operativo de búsqueda.