La plataforma de comercio electrónico argentina TiendaNube se convirtió en el nuevo unicornio con una valuación superior a los US$3.000 millones tras recibir una inversión de US$500 millones, por lo cual se posiciona como la quinta 'startup' más valiosa de la región.



TiendaNube se ubica detrás de las brasileñas Nubank (fintech) valuada en US$25.000 millones y QuintoAndar (inmobiliaria) con US$4.000 millones; la mexicana dedicada al mercado automotriz Kavak (US$4.000 millones) y la app de envíos Rappi, con sede en Colombia (US$3.500 millones), según datos de junio de este año.

En la Argentina el camino que iniciaron hace más de 15 años MercadoLibre, Globant y Despegar, tiene nuevos protagonistas identificados como unicornios (que valen más de US$ 1.000 millones) como la empresa de ciberseguridad Autho, la fintech Uala, y la plataforma de trabajo colaborativo Mural, entre otras.



TiendaNube anunció la inversión de US$ 500 millones realizada por Insight Partners y Tiger Global Managment, y otros fondos de inversión que decidieron apostar a la expansión de la compañía.



La previsión de la plataforma de comercio electrónico es entrar este año al mercado colombiano, y extenderse a Chile y Perú en el 2022.



"Con esta nueva inversión reforzaremos nuestra misión de reducir las barreras para emprender en toda Latinoamérica, asegurando que cualquier negocio pueda vender en el mundo digital", sostuvo el CEO y cofundador de la empresa, Santiago Sosa.



Por parte de los inversores, el director de Insigth Partners, Matt Gatto, remarcó que "con 650 millones de consumidores, América Latina no sólo es un mercado enorme, sino que es el mercado de comercio electrónico de más rápido crecimiento en el mundo".



La plataforma cuenta con más de 90.000 marcas, de los cuales la mitad están en la Argentina, y corresponden a "emprendedores, emprendedoras, negocios de familia, pymes, que han crecido de forma muy acelerada en los últimos meses por el contexto", indicó Sosa.



A futuro, "salir a la bolsa va a ser una consecuencia de hacer las cosas bien, no tenemos planes para el corto plazo, puede ocurrir en los próximos cinco años", agregó ante una consulta de Télam.



Respecto de la situación del mercado de comercio electrónico, Sosa señaló que "a nivel global hay una revolución en la que toma protagonismo la pyme, porque quiere vender directo al consumidor, sin perder su identidad, su marca".



Como contraposición a un 'market place', que es el modelo de negocio de Mercado Libre, las plataformas como TiendaNube "no somos agregadores o integradores, ponemos la tecnología en la mano de las pymes". Sosa aseguró además que "hay una tendencia global a eliminar la intermediación".



El modelo de TiendaNube tiene por clientes a las empresas: crean las tiendas para y con ellos y forman parte de un "ecosistema integral de soluciones y servicios relacionados con medios de pago, envío, sistemas de gestión, marketing, redes sociales y conexión con múltiples canales de venta", según la empresa.



Sosa, que forma parte del equipo fundador de TiendaNube, recordó cómo diez años atrás "tomaba dos colectivos para encontrarme con la pyme a la que quería explicarle los beneficios de estar en línea", rememoró.



De convencer a los primeros emprendedores, TiendaNube cuadriplicó la cantidad de empleados en los últimos 18 meses, y superó los 600 profesionales en su equipo.



La previsión de la empresa es sumar más de 1.500 colaboradores en la región hacia fines del 2022, con el objetivo de armar equipos de trabajo en cada país en el que operan.

"Hoy somos 900 personas, de las cuales 450 están en la Argentina, y creemos que podemos seguir creciendo y ser unos 5.000 en los próximos cinco años", agregó Sosa.



En concreto, el objetivo de la empresa es "triplicar el volumen de aplicaciones integradas a la plataforma durante los próximos 18 meses, para garantizar más variedad y ventajas competitivas con la finalidad de que los clientes elijan las soluciones más convenientes para su negocio".