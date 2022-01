Una joven de 23 años, llamada Yemina, padece esclerosis múltiple y necesita seguir un tratamiento para continuar viviendo, pero ningún organismo le cubre el costo. La mujer vive con su madre, quien se encuentra en silla de ruedas.



Un equipo de Crónica HD dialogó este sábado con Yemina en su casa del Gran Buenos Aires, con la esperanza de ser un canal de comunicación para quienes deseen colaborar y hacer un depósito en la cuenta con el siguiente CVU: 0000 0031 0002 2486 6331 90; y el alias "TodosConYemina.Em".

"Fui diagnosticada con esclerosis múltiple pero no una normal, tengo una enfermedad con superposición: tengo esclerosis múltiple con neuromielitis óptica. Eso complica la situación porque la medicación que necesito es muy cara", contó Yemina.

Y amplió: "Yo necesito Rituximab, una medicación que es oncológica pero sirve para estas enfermedades superposicionales".

La esclerosis multiple es una enfermedad autoinmunitaria que afecta el cerebro y la médula espinal (sistema nervioso central).

La joven detalló que carece de empleo y precisó que le resulta "difícil llegar a fin de mes". También puntualizó que tiene complicaciones para viajar hasta Capital Federal, donde se trata en el hospital Ramos Mejía.

"El primer tratamiento me lo cubrió el hospital, pero no puedo estar dependiendo toda la vida", lamentó la paciente.

Por su parte, su madre dijo entre sollozos: "Yo me siento muy mal porque no la puedo ayudar, no puedo salir a hacer trámites".

"Nos cuesta muchísimo todo. Tenemos una hora y media de viaje en tren hasta Capital Federal", finalizó la mujer.