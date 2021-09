En las redes sociales, una buena parte de las fotos y vídeos que se hacen virales tienen que ver con animales y en particular, con perros. El mejor amigo del hombre es siempre propenso a protagonizar situaciones, insólitas, tiernas o divertidas. El filmar a las mascotas es una práctica ya usual en este mundo interconectado, pero posiblemente se haya reforzado con los confinamientos propios de la pandemia del Covid-19. Esta vez no fue la excepción y un TikTok del estilo no paró de compartirse.

Resulta que un Golden Retriver, vio a otro animal de su misma raza y tamaño, pero pensó que simplemente se trataba de su reflejo en el espejo. Ante esta situación, este can se fue acercando de manera sigilosa a lo que él pensaba que era un cristal. “Como si fuera su propio retrato”, escribió su dueño en redes sociales, donde recibió miles de “me gusta” y otros cientos de comentarios.

Los "goldens" suelen ser bastante longevos, por ejemplo, Augie, recientemente rompió el record y cumplió 20 años.

Lo que más gracia le causo a los usuarios fue la sutileza con la que este perro se iba acercando a su par, con una tranquilidad impropia de un “pichicho” que se acerca a otro. Por supuesto que la popularidad de la raza también ayudó a la viralización del vídeo.

Desde su publicación, lleva más de 18 mil reproducciones en TikTok, miles de “me gusta” y otros cientos de comentarios. En cuanto a estos últimos, podemos destacar los siguientes: “eso mismo me pasó cuando fui a una fiesta y había otra mujer con el mismo vestido que yo llevaba”,“esos perros son los mejores, amo esa raza”, “me muero, cree que es un espejo y en realidad es él” y “por lo menos no se asustó, era como su hermano gemelo”.

.

Ya que estamos con los Golden Retriever, no está demás puntualizar algunos detalles sobre esta popular y peluda raza. El sitio especializado Dogtime.com, explica que “su actitud amistosa y tolerante de la raza los convierte en excelentes mascotas familiares, y su inteligencia los convierte en perros de trabajo altamente capaces”.

Además, añade que “son generalmente perros sanos con una larga vida útil, pero debido a su naturaleza activa, pueden ser propensos a problemas en las articulaciones como la displasia de cadera y codo. Estos perros son bastante fáciles de entrenar y llevarse bien en casi cualquier hogar o familia. Son geniales con los niños y muy protectores con sus humanos. Si quieres un compañero leal, cariñoso e inteligente, considera la posibilidad de adoptar uno de estos cachorros en tu manada”.