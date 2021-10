Las historias que pueden conocerse a través de TikTok cada día sorprenden más. Todo material se puede hacer viral en minutos dependiendo de su contenido. Generalmente, las mayores reproducciones se las llevan los videos de mascotas con comportamientos extraños, niños haciendo algo inusual, los famosos "challenge" o, muy al pesar de muchos, las infidelidades agarradas con las manos en la masa.

Pero esta vez, dos videos fueron camino a la viralización no precisamente por algo que haya causado gracia. Dos jóvenes hicieron un video donde en primera persona contaron sus pesares propios de la juventud. Muchos pensarán que aquí es donde los usuarios empatizan unos con otros, se identifican con la historia y hasta se sienten motivados a abrir su corazón y contar cosas muy personales. Aquí ocurrió todo lo contrario.

A través de un video de TikTok, una joven decidió hacer un fuerte descargo para explicar por qué considera que "es una reverenda mie... ser linda". Si bien describió muchísimos de los padecimientos que sufren las mujeres a causa del machismo, también criticó a las mujeres, a las que calificó como sus peores enemigas: "Las minas te recontra envidian y no hay peor enemigo para la mujer que otra mujer".

En su video también describió escenas de acoso callejero y lamentó que los hombres "hagan cualquier cosa para que bajes la guardia". Lejos de apoyarla o sentirse identificadas, las mujeres no tardaron en criticarla, acusarla de frívola y superficial, y de no tener idea acerca de lo que significa un verdadero problema.

El mensaje generó repudio en las redes sociales y los comentarios no tardaron en llegar. En cuestión de minutos fue transportado a Twitter, donde las críticas solo se multiplicaron y los usuarios compartieron el video con humoradas, memes y GIFs. "Se nota que no tiene amigas, alguna le hubiera dicho que no da subir eso", "Jajaja ahora "ser linda" es un problema profundo", "Es el patriarcado lo que te molesta amor, no ser linda" fueron solo algunos. "Pretty girl problems", expresó un usuario que compartió el video entero.

Por último, la protagonista del TikTok concluyó que "ser linda no es un privilegio, no es una ventaja", sino que "es estar con los huevos en la garganta todo el día". El video en TikTok tiene varias semanas, pero la viralización llegó hace pocos dias cuando arribó a Twitter y generó una gran reacción y comentarios en la red social del pajarito. Algunos usuarios la "bancaron", mientras que otros la cuestionaron.

Mira el video